Siyasetçi Mesut Kösedağı CHP'den Kadıköy Belediye Başkanlığına aday adayı oldu. Yoğun katılımın olduğu basın toplantısı Kalamış'taki bir otelde gerçekleşti. Destekçileri Kösedağı'nı otelin girişinde meşaleler ve sloganlarla karşıladı. Alkışlarla sık sık 'Kadıköy Mesut Olacak' sloganları atılan toplantıda konuşan Kösedağı, "CHP'ye 16 yaşında girdim, şu anda 40 yaşındayım. 23 yıldır partime hizmet ediyorum, bugün karşılığını aldım. Tabi ki adaylık sürecini partimiz değerlendirecek. Ama belediye başkanı olmuş gibi mutlu hissediyorum. Programa katılanlara, büyük ailem CHP'ye çok teşekkür ediyorum. Çok coşkulu ve mutluyum. Sonunda kazanan Kadıköy olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, CHP'den Kadıköy Belediye Başkanlığına aday adayı oldu. Adaylığını düzenlediği toplantıyla duyuran Kösedağı'nı parti üyeleri, siyasetçiler, ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Toplantının ardından tebrikleri tek tek kabul eden Kösedağı, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

TEMEL DERDİMİZ KADIKÖY'ÜN DEĞİŞEN DÜNYAYA AYAK UYDURMASINI SAĞLAMAKTIR

Adaylık sürecini anlatan Kösedağı, "Bugünkü toplantıda hayalimdeki Kadıköy'ü anlatmaya çalıştım. Eğer belediye başkanı olursam daha genç, yeni dünyaya hakim değişen dünyayı yakalayan ve öncü Kadıköy oluşturacağız. Öncü Kadıköy derken hem ilçedeki insanların yaşam hakkını, bakış açısını savunan hem de özgürlükleri dengeleyen, vatandaşın sorunlarının sesini duyan bir bakış açısını kastediyorum. Dünya değişirken Kadıköy'ü de bu değişim sürecine dahil etmeyi hedefliyoruz. Teknoloji, Ar-Ge ve yatırımlarla oluşturacağımız katılımcı politikayla bunu başaracağız. Bizden, 'şu mahalleye kreş, bu mahalleye park yapacağız' ifadelerini duymayacaksınız. Bunlar zaten belediyenin görevidir, yapacağız. Kadıköy var olduğu siyasi konjonktür sebebiyle her zaman Türkiye'nin gündeminde olan bir kent. Bunun farkındayız, ekibim, arkadaşlarım bu konuya kafa yoran herkes de Kadıköy'ü yeni dünyadaki vizyona hazırlamaya çalışıyor. Temel derdimiz değişen dünyaya Kadıköy'ün ayak uydurmasını ve öncü rol almasını sağlamaktır. Yerel yönetim tecrübesi olan bir aday olarak bu tecrübeyi Kadıköy halkına sunmak istiyoruz" diye konuştu.

KADIKÖY SEVDALISI BİR GENÇ OLARAK KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAYIM

Kadıköy'deki adaylık yarışının dostça ve Kadıköy'e yakışır şekilde gerçekleştiğini aktaran Kösedağı, 'Sonunda kazanan Kadıköy olacak. Bayrak direklerine çıktığım Kadıköy'de, aşkı bulduğum, büyük ailemle tanıştığım, güzel oğlumun doğduğu, her sokağında broşür dağıttığım, pankart astığım, stantlarında çalıştığım, çıkılmadık direği bırakmadığım, emeğimi, alın terimi, hayatımdaki birçok konunun önüne koyduğum Kadıköy'de, sizlerin elinde büyüdüğüm Kadıköy'de, ön seçimde örgütümün teveccühü ile meclis üyesi olduğum Kadıköy'de, kah ağladığım kah güldüğüm, kah abilik kah kardeşlik yaptığım Kadıköy'de, miting alanlarında, direnişin, mücadelenin ilçesi olan Kadıköy'de, dayanışmaların ilçesi Kadıköy'de, Gezi Parkı sürecinde, Taksim'deki direnişi kırdıklarını zannederken, günlerce haftalarca direnen Kadıköy'de, adalet yürüyüşünde günlerce yürüyen Kadıköy'de, Yoğurtçu Parkı forumlarında, o yağmurun altında, dayanışmalarla omuz omuza verdiğimiz Kadıköy'de, yasakçı zihniyet 1 Mayıslarda Taksim'i kapattığında, meydanlarını yüz binlerce emekçiye açan Kadıköy'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı rekor oylarla göğsümüzü kabartan Kadıköy'de örgüt emekçisi, yerel yönetim tecrübesi, Kadıköy'e değer katacak projeleriyle, Kadıköy sevdalısı bir genç olarak Kadıköy Belediye Başkanlığına adayım' ifadelerini kullandı.