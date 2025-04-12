Siyasi Liderler Anıtkabir ve Tarım Ziyaretleriyle Gündemde

11.00 - 12.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberinde PM-YDK üyeleri ve milletvekilleri ile Anıtkabir'i ziyaret edecek. Özel, daha sonra Parti Genel Merkezi'nde PM toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa ziyaretinin ardından Saruhanlı'da etkili olan don faciasında üzüm bağları zarar gören çiftçilerle bir araya gelecek.(GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

12.00 - 16.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret edecek, partisinin Ramada Otel'de düzenlenecek genişletilmiş il divan toplantısında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/KONYA)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, "Çiftçilerimize Ücretsiz Tohum Desteği Dağıtım Programı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- 4. Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla ikinci gününde devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANTALYA)

16.00- 19.00- Trendyol Süper Lig'in 31. haftasına; TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe, Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçlarıyla devam edilecek. (KONYA - MUĞLA - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...