Siyasi parti liderleri Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail kararını değerlendirdi

Siyasi parti genel başkanları Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 aydır süregelen "Netanyahu terörüne" ilişkin nihayet bir adımın atıldığını belirtti.

21'inci yüzyılın dünyasında kadın, çocuk, yaşlı fark etmeksizin Filistin'de yaşanan zulüm ve katıksız barbarlığın artık daha fazla cezasız kalmayacağını ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"Adaletin olmadığı bir yerde insan hakkından da barıştan da huzurdan da söz edilemez. Bugün Güney Afrika'nın göstermiş olduğu bir cesaretin sonuçlarını yaşıyoruz. Umarım ki bu cesaret kürsülerden bağırmak dışında hiçbir adım atamayanlara büyük bir ders olur. Sözde insan hakları savunucusu ve demokrasi neferi olan ülkelere de unutulmaz bir örnek olur. Uluslararası Adalet Divanı'ndan çıkan ihtiyati tedbir kararının, bir an önce 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne uygun olarak sonuçlanmasını diliyorum. Ancak şunu unutmayın ki katil Netanyahu için tedbir yetmez. Bir an önce somut bir adım atılmalıdır. O kirli elini Filistin'den çekmesi de yetmez. Soykırım suçlusu olarak tüm dünyadan izole edilmelidir."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda alınan ara kararla birlikte hukuki olarak "soykırım suçu"yla karşı karşıya kaldığını belirten Karamollaoğlu, "Böyle bir kararı önemsiyor ve soykırımın durdurulması adına yapılacak yargılamanın tarihi bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Şimdi yapılması gereken, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm devletlerin bu kararı bir yaptırım gücüne dönüştürmek ve siyonizmi yargılamak için mücadele etmektir. Bu vesileyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum, sözde demokratik ve gelişmiş ülkelere rağmen ortaya koyduğu bu duruşundan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemenin koşulsuz ve acil ateşkes yönünde bir karar alamadığını, buna rağmen kararı önemli bir adım olarak gördüğünü kaydetti.

İsrail'in Filistin ve Gazze'de yaptığı soykırımın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirten Destici, "Siyonist İsrail devleti ve bu soykırımda dahli olan, başta katil Netanyahu olmak üzere tüm yöneticileri, katlettikleri çoğu çocuk ve kadın binlerce masum sivilin ve uyguladıkları soykırımın hesabını yargı önünde vermelidir. Türkiye, Müslüman Türk milleti, masumların ve kardeşlerinin yanındadır. İnsani yardımlar ve diplomatik destekle birlikte, hukuk mücadelelerinde de Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise sosyal medya hesabından, "Gazze'de bir soykırım gerçekleştiren İsrail devletini sanık sandalyesine oturtan Güney Afrika'ya teşekkür eder, her şartta Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgularım." paylaşımını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Adalet Divanı'nın ara kararıyla İsrail artık bir 'soykırım şüphelisi' haline geldi. Mandela'nın mirasını yaşatan Güney Afrikalı hukukçuları tebrik ederim." ifadelerini kullandı.