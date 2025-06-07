Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... Dem Parti Heyeti, Yeniden Refah Partisi\'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - DEM Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, TBMM'de kurulacak komisyon için destek istedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, Habur süreci ve açılım dönemini hatırlatarak, bu süreçlerin büyük kayıplarla sonuçlandığını, hatta "Keşke o adımlar hiç atılmasaydı" diyenlerden biri olduğunu ifade etti. Canların yandığını, ocaklara ateş düştüğünü vurgulayan Osmanağaoğlu, zamanla bu acıların unutulduğunu ancak ateşin düştüğü yeri yaktığını söyledi. Osmanağaoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklerini belirtti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, siyasi parti temsilcilerinin karşılıklı bayramlaşmaları Ankara'da devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'nde bayramlaşma amacıyla gelen heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, MKYK üyeleri Ferhat Uysal ve Tolga Aydın, Kadın Kolları Genel Sekreteri Nilgün Ekinci ile Kadın Kolları Ekonomik İşler Başkanı Aynur Yangaz'dan oluşan heyet karşıladı.

Yeniden Refah Partisi'ni şu ana kadar ziyaret eden partiler arasında Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Anahtar Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi, Milli Yol Partisi ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yer aldı.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, MYK üyesi Cemile Turhallı Balsak ve Parti Meclisi üyesi Fatma Koçyiğit Öner'den oluşan heyet, Yeniden Refah Partisi heyetiyle bayramlaştı. Uçar, Osmanağaoğlu'nun uzun yıllardır siyasetin içerisinde olduğunu belirterek, 1994'ten bu yana aktif bir şekilde mücadelenin içinde olduğunu, uzun yıllar yerel yönetimlerde önemli emekler verdiğini ve siyasetin birçok yönüne tanıklık etmiş biri olarak bu sürecin içinde yer aldığını ifade etti.

"Bu, bir 'al-ver' sürecinin çok ötesindedir"

Uçar şu ifadeleri kullandı:

"Bu bayramın, barışın, demokrasinin, adaletin ve kucaklaşmanın bayramı olmasını istiyoruz. Bu mücadeleyi yıllardır sürdürüyoruz. Özellikle 27 Şubat'ta ortaya çıkan irade sonrası, demokratik bir toplumun inşasında toplumun güçlü bir sahiplenmesiyle karşı karşıyayız ve bu süreci hep birlikte sahiplenmemiz gereken bir süreçteyiz.

Toplumun bu sürece güçlü bir şekilde sahip çıktığını görüyoruz. Elbette karşı çıkan yaklaşımlar da var. Ancak mesele; ülkenin tüm halklarının, bin yıllık kardeşlik zeminini güçlendirecek bir yaklaşımla birlikte yaşamasıdır. Bu, bir 'al-ver' sürecinin çok ötesindedir. Tüm halkların birlikte yaşayabileceği bir zeminden söz ediyoruz. Bu nedenle süreci en güçlü şekilde sahiplenmeyi kendimize öncelikli bir mesele, bir program haline getirdik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sayın Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı açıklama ve ardından sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu 'demokratik toplum' çağrısıyla birlikte, bu topraklarda yeniden kucaklaşmanın, kardeşlik zeminini güçlendirmenin, hep birlikte güzel bir gelecek inşa etmenin mümkün olduğuna taahhüt ediyoruz."

DEM Partili Uçar, TBMM'de kurulacak komisyon için destek istedi

Milli Görüş'ün kurucusu ve eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın Kürt sorununa dair çözüm önerilerini hatırlatan Uçar, "Rahmetli Erbakan Hocanın da geçmişten günümüze Kürt sorunu çözümü konusunda ortaya koyduğu inisiyatifi biliyoruz. Onun mirasına şu an Fatih Erbakan'ın sahip çıkması çok önemlidir" dedi. Uçar, Meclis'te komisyon kurulmasına yönelik iradeye güçlü şekilde sahip çıkılması gerektiğini belirterek, Yeniden Refah Partisi'nin süreci sahiplendiğini ve destek vereceğine inandıklarını söyledi.

Uçar, Meclis'te kurulacak komisyonun demokrasi, barış ve hukuk açısından önemli bir işlev göreceğini belirterek, bu yapıya mutlaka destek verilmesi gerektiğini söyledi. Komisyonun, sürecin toplumsallaşmasına katkı sunabileceğini vurgulayan Uçar, aynı zamanda gerekli hukuki altyapının oluşturulması açısından da bu adımın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Habur süreci ve açılım dönemini hatırlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, Habur süreci ve açılım dönemini hatırlatarak, bu süreçlerin büyük kayıplarla sonuçlandığını, hatta "Keşke o adımlar hiç atılmasaydı" diyenlerden biri olduğunu ifade etti. Canların yandığını, ocaklara ateş düştüğünü vurgulayan Osmanağaoğlu, zamanla bu acıların unutulduğunu ancak ateşin düştüğü yeri yaktığını söyledi.

Yeni süreci de hazırlıksız bulduğunu belirten Osmanağaoğlu, çok hızlı hareket edildiğini, altyapı, AR-GE, sosyolojik ve psikolojik hazırlıklar yapılmadan bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi. Osmanağaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de belirttiği gibi, bu meseleler konuşulurken devletin mutlaka Meclis'teki ve gerekirse dışarıdaki partilerden bir komisyon oluşturması gerektiğini vurguladı. Ancak bu komisyonun çok kalabalık olmaması gerektiğini, çünkü sayı arttıkça istişarelerin uzayabileceğini ve bunun da süreci geciktirebileceğini ifade etti.

Osmanağaoğlu, Yeniden Refah Partisi olarak terörsüz bir Türkiye sürecini desteklediklerini vurguladı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde belediye başkanlığı yaptıklarını ve milletvekili çıkardıklarını hatırlatan Osmanağaoğlu, "Biz o bölgeleri DEM'e bırakacak bir parti değiliz. Biz orada varız" diyerek espriyle yaklaşımını ifade etti.

"Orayı bir oy deposu gibi görmek doğru değil"

Osmanağaoğlu, bu topraklarda artık terörün hakim olduğu, terörün yön verdiği bir yapı değil, milletin söz sahibi olduğu bir düzen istediklerini belirtti. "Söz milletin" diyen Osmanağaoğlu, DEM Parti ile ilgili sorulara ise 'Ben diyorum ki DEM'den çok, oradaki Kürt kesimi AK Parti'ye oy veriyor' diye yanıt verdiğini hatırlattı ve "Orayı bir oy deposu gibi görmek doğru değil. Oradaki insanların seçme ve seçilme hakkına kimse hükmedemez" dedi.

Osmanağaoğlu, ülkenin güzelliğine ve birlikte yaşamanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Ülkemiz, vatanımız güzel. Bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde yaşamak, vatanımızı hak ettiği yere taşımak en çok bizlerin görevi. Yeniden Refah Partisi olarak terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda atılabilecek tüm adımları destekliyoruz. Ancak bu desteğimiz, birlik ve beraberliğimize zarar vermeyecek her adım için geçerlidir. Bayramda da bu kadar konuşmuş olalım."