Soğuk Hava ve Yağış Geliyor - Son Dakika
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Soğuk Hava ve Yağış Geliyor

Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar düşecek, yağış ve rüzgar etkili olacak. Uyarılar yapıldı.

01.11.2024 17:19
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, yurdun büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar günü kuzeybatı kesimlerde, hafta başından itibaren de kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5-9 derece azalarak mevsim normalleri altına inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, pazar gününden itibaren yurdu etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; pazar günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların; pazar günü Rize ve Artvin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin Batman Siirt Şırnak Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

MGM, meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklar ile zirai don riskine karşı uyardı.

Önümüzdeki hafta başından itibaren bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları, şu şekilde:

Ankara en yüksek 11, en düşük 0; İstanbul en yüksek 15, en düşük 11; İzmir en yüksek 19, en düşük 9; Antalya en yüksek 26, en düşük 18; Bursa en yüksek 16, en düşük 4; Eskişehir en yüksek 13, en düşük -2; Konya en yüksek 13, en düşük 2; Kayseri en yüksek 12, en düşük -2; Bolu en yüksek 10, en düşük -1; Samsun en yüksek 15, en düşük 8; Trabzon en yüksek 12, en düşük 10; Erzurum en yüksek 8, en düşük -3; Diyarbakır en yüksek 19, en düşük 7.

Kaynak: ANKA

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