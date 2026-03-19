Elektrik direğinden kopan kabloya temas edince akıma kapıldı

19.03.2026 23:49
Batman'da elektrik direğinden koparak yola sarkan kabloya temas eden 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.

ELEKTRİK DİREĞİNDEN KOPAN KABLOYA TEMAS ETTİ

Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kaldırımda arkadaşıyla yürüyen A.Y.S., elektrik direğinin yanından geçtiği sırada henüz bilinmeyen nedenle direkten koparak yola sarkan kabloya temas etti.

DURUMU AĞIR

Akıma kapılan çocuk yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.Y.S., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
