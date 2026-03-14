Sokak Çocuklarına Kalp Sağlığı Desteği
14.03.2026 11:43
Prof. Dr. Mutlu Vural, sokak çocuklarına 30 yıldır sağlık hizmeti veriyor, şimdi kalp taraması yapıyor.

İstanbul'da tıp fakültesinde öğrenciyken bankamatik yanında uyuyan sokak çocuklarını görmesiyle gönüllülük yolculuğu başlayan Prof. Dr. Mutlu Vural, bağımlılıkla mücadele eden yüzlerce gence 30 yıldır sağlık hizmeti verdi, şimdi de Türkiye Sokak Çocukları Vakfı ile birlikte yolu sokaklardan geçen gençlerin kalp sağlığı taramasını yapıp ameliyatlarını gerçekleştiriyor.

İstanbul'da yaşayan Türkiye Sokak Çocukları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mutlu Vural'ın henüz üniversite yıllarında Beşiktaş'ta bir bankamatik yanında uyuyan 3 sokak çocuğunu görmesi, hayatının yönünü değiştirdi.

O dönem tıp fakültesinde öğrenci olan Vural, çocukların hikayesini merak ederek araştırma yaptı ve sokakta yaşayan çocuklara destek veren gönüllü bir dernekle iletişime geçti.

Kısa süre sonra derneğin gönüllü doktoru olarak çalışmaya başlayan Vural, üniversite yıllarından itibaren sokakta yaşayan çocukların sağlık sorunlarıyla ilgilendi.

Bu süreçte yürütülen projelerde aktif rol alan Vural, Dolapdere'de sokakta yaşayan çocuklara yönelik yürütülen "Çamaşırhane Projesi" kapsamında revir kurarak, onların sağlık hizmetlerine ulaşmasına katkı sağladı.

İlaç firmalarından temin edilen ilaç ve aşılarla çocukların tedavilerini yapıp tetanos aşılarını uygulayan Vural, onların yaralanma, uyuz, bit ve üst solunum yolu enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarıyla da ilgilendi. Vural, ameliyat gerektiren durumlarda ise çocukların hastanelerde tedavi edilmesine aracılık yaptı.

Vural, uçucu madde bağımlılığı bulunan çocuklar için tedavi süreçleri yürütürken, bazı çocuklara okuma yazma öğretilmesi ve meslek edinmelerine yönelik çalışmalar da yürüttü.

Yaklaşık 30 yıldır gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalar yapan Vural, şimdi de Türkiye Sokak Çocukları Vakfı ile geliştirilen proje kapsamında sokakta yaşayan ve zamanında yasaklı maddeye maruz kalmış gençlere kalp sağlığı eğitimi vermeye başladı.

Projeyle çok sayıda gence ulaşılacak. Verilecek eğitimlerin ardından kalp sağlığı muayeneleri yapılıp ihtiyaç duyan kişilere gerekli tedaviler uygulanacak.

"Büyüdüler, evlendiler, çocuk sahibi oldular ama yine de desteğe ihtiyaçları vardı"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Vural, 30 yıl önce tıp fakültesi öğrencisiyken yurtta kaldığı dönemde bankamatikten para çekerken yerde yatan çocukları görmesinin ardından Sokak Çocukları Gönüllüleri Derneğine ulaşıp gönüllü doktor olduğunu söyledi.

Çocuklara yönelik projelerde onların kalbine dokunmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Vural, çocukları topluma kazandırmak, onlara meslek edindirmek için çalıştıklarını aktardı.

Gönüllülük esasında 30 yıldır çocukların ve gençlerin hayatına dokunmaya çalıştığını anlatan Vural, şöyle devam etti:

"Bir dönem sokak çocuğu olan gençlere yöneldik. Bunlar sokak çocuğuydu. Sonra büyüdüler, evlendiler, çocuk sahibi oldular ama yine de desteğe ihtiyaçları vardı. Sadece maddi değil, manevi desteğe de ihtiyaçları oluyor. Bunlardan bir arkadaşımız başka bir hastanede anjiyo olmuş ve bypass ameliyatı önerilmişti, daha 48 yaşında. Biz geçmişten biliyoruz ki bu uçucu madde kullananlarda kalp yetersizliği, kalp krizi riski artıyor. Bu arkadaşımızın kendi çalıştığım hastanede stent işlemini yaptım. Bir saat sonra ayağa kalktı. Bypass ameliyatından kurtulmuş oldu. Ben de onu anjiyoyla tedavi ettim. Çok mutlu oldum."

Uçucu ve uyuşturucu madde kullananlara kalp sağlığı taraması

Vural, bu hastadan yola çıkarak sokaktaki gençler için yeni proje geliştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bazı şeylerin maddi karşılığı yoktur, onun verdiği maneviyat hiçbir şeyle ölçülemez. Biz de bir insanı gerçekten zor bir durumdan topluma kazandırdığımız zaman, onun kendi yuvasını, ailesini kurduğunu, ayakları üzerinde durduğunu gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Yine onu elimizden geldiğince desteklemeye devam ediyoruz. Örneğin, bu arkadaştan sonra dedik ki 'Uçucu ve uyuşturucu maddeler ülkemizde büyük sorun, kalp krizlerinin önemli bir nedeni.' Vakıf ile temas kurarak daha önce uçucu madde kullanan ve bizimle iletişim halinde olan çocukları sağlık taramasından geçirmeye karar verdik. Onların hepsinin kalp ve sağlık taramalarını yapacağız. Eğer anjiyo ya da stente ihtiyacı olan varsa da bunları karşılayacağız."

Yeni başlattıkları proje kapsamında ilk etapta 100 kişiye ulaşmayı planladıklarını bildiren Vural, "Bu projeyi oluşturmamıza neden olan arkadaşımıza anjiyo yaptığımızda 48 yaşında ama damarlarının 90 yaşında gibi olduğunu gördük. Uçucu maddelerin kalp damar hastalıkları üzerine etkisi olabileceğini düşündüğümüz için geçmişte sokakta yaşayan, uçucu maddeye maruz kalmış gençleri de taramadan geçirip, kalp krizi aşamasına gelmeden ne gibi önlemler alabiliriz diye bu projeyi geliştirdik. Aynı zamanda kalp sağlığına ilişkin eğitim de veriyoruz. Erken dönemde yardım almaları, kalp hastalıklarının kötü sonuçlara ulaşmasını engellemeye yönelik eğitimler veriyoruz. Sonra muayeneleri yapılıyor. Bir sıkıntı varsa ameliyatını, tedavisini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ve uçucu maddelerin kalbe ağır hasar verdiğini ve kriz riskini artırdığını belirten Prof. Dr. Vural, sentetik uyuşturucu madde kullanımına bağlı 18 yaşında kalp krizi geçiren hastalar gördüğünü anlattı.

Vural, uyuşturucu kullanımını önlemenin aynı zamanda kalp sağlığını da korumak anlamına geldiğini dile getirerek, "Normal bir kişide zamanla damar sertliği oluyor ama uyuşturucu kullananlarda maalesef bunu genç yaşlarda görüyoruz." dedi.

"Doktorumuz öğrenciyken bu çocuklarla tanıştı, hala bırakmadı"

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı Başkanı Yusuf Ahmet Kulca da gönüllü doktorların desteğiyle sokakta yaşayan gençler ve bağımlılıkla mücadele eden kişilerin sağlık taramalarını üstlendiklerini, bu kişileri doktorlarla bir araya getirdiklerini ifade etti.

Geliştirilen yeni projeyle amaçlarının evsiz gençleri korumak olduğunu vurgulayan Kulca, "Yıllardır gençleri koruma yasası çıkması için çabalıyoruz. Projenin amacı farkındalık yaratmak, bu tür insanlar var ve sağlıklarını yitirerek bir şekilde toplumda hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bunlar hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olsunlar diye uğraşıyoruz. Doktorumuz üniversite öğrencisiyken bu çocuklarla tanıştı, profesör oldu ve halen gençleri bırakmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

