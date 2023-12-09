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Ankara'da köpeklerin parçaladığı 9 yaşındaki çocuk ıssız yolda neden tekti? Aileden eleştirilere yanıt - Son Dakika
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Ankara'da köpeklerin parçaladığı 9 yaşındaki çocuk ıssız yolda neden tekti? Aileden eleştirilere yanıt

Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayıp ağır yaralanan ve şu an hayat mücadelesi veren 9 yaşındaki çocuğun babası konuştu. Aileye yapılan "Çocuk bu yolda neden tek?" eleştirilerine yanıt veren baba, "Bağlum çok ıssız bir yer değil ki. Annesi çok rahatsız olduğu için o gün götüremedi. Ablası götürecekti, 'Ben kendim giderim abla, yakın zaten' dedi" diye konuştu.

09.12.2023 - 09:05,  Güncelleme: 10:17
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Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde saat 08.45 sıralarında okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Tunahan Yılmaz, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın yoğun bakım bölümünde tedavisine devam ediliyor. Yaşam mücadelesi veren küçük çocuğun babası Halil Yılmaz, aileye yapılan "Çocuk bu yolda neden tek?" eleştirilerine yanıt verdi. Annenin rahatsız olduğu için o gün okula götüremediğini belirten baba, "Ablası götürecekti, 'Ben kendim giderim abla, yakın zaten' dedi" diye konuştu.

Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk ıssız yolda neden tekti? Baba eleştirilere yanıt verdi

"ÇOCUĞUMUN VÜCUDUNUN ÇOĞU YERİNDE ET KALMAMIŞ"

Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, olayın gerçekleştiği gün yaşadıklarını anlattı. Baba Yılmaz, "Ben sabah 6 çeyrek civarı işteydim, iş yerim biraz uzak olduğu için beni 09.30 sıralarında okul müdürümüz aradı. Acil Sanatoryum Hastanesi'ne gitmemi söyledi. Ben de 'Hayırdır' dedim. O da bana 'Tunahan köpek saldırısına uğradı, acil gitmeniz lazım' dediler. Beni daha sonra yolda tekrar aradılar, Hacettepe'ye sevk oldu diye. Ben Hacettepe'ye geldim. Yer olmadığı için o anlık alamadılar. Sanatoryum'a gittim, orada ambulansa bindirilirken gördüm çocuğumu. Çocuğum paramparça gitti, çocuğumun vücudunun çoğu yerinde et kalmamış yemişlerdi çocuğumu. Tüm yetkililere sesleniyorum; can mı gitmesi lazım. Bir ağaç dikin, kaç yılda yetişiyor bu ağaç. Hayvanseverlere de sesleniyorum; şu anda Türkiye'de hayvan sevgisi insan sevgisinden öne geçmiş durumda. Türkiye hangi çağda? Burası Türkiye'nin başkenti değil mi? Bağlum çok ıssız bir yer değil ki. Annesi çok rahatsız olduğu için o gün götüremedi. Ablası götürecekti, 'Ben kendim giderim abla, yakın zaten' dedi" şeklinde konuştu.

Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk ıssız yolda neden tekti? Baba eleştirilere yanıt verdi

"9 YAŞINDA ÇOCUK HAYVANA NASIL TEKME ATSIN"

Bazı hayvanseverlerin Tunahan'ın köpeklere saldırdığı iddialarına cevap veren baba Yılmaz, "İnşaatta çalışan bir insanım, Sakarya'dan geleli yaklaşık bir buçuk ay oldu. Benim çocuğum 150 TL ile Yağcılar'dan 2 kilometre Akyazı'ya yürüme gittiler. Köpeğin yavruları var diye mama almışlardı. Çocuklarım o kadar hayvan canlıdır, insan canlıdır. Kesinlikle saygısızlık yapmazlar. Kesinlikle benim çocuğum hayvana yok tekme attı, o oldu bu oldu. 9 yaşında çocuk hayvana nasıl tekme atsın. Öyle bir şey yok. Böyle haberler çıkıyormuş. İnsan üzülüyor. Benim canım yandı, kimsenin de canı yanmasın. İnşallah bundan sonra bir çözüm bulunur. Yeter ki can gitmesin. Allah kimseye evlat acısı vermesin, evladını o şekil hiç göstermesin" ifadelerini kullandı.

Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk ıssız yolda neden tekti? Baba eleştirilere yanıt verdi

"ÇOCUĞUMUN SAĞLAM BİR YERİ YOK"

Oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Yılmaz, "Yoğun bakımda makineye bağlı bir şekilde şu anda, bilinci kapalı. Tunahan'ın çok doku kaybı var. Çocuğumun sağlam bir yeri yok. Şu an sırtının kanaması durduruldu. Kollarında eksiklik var, bacaklarında eksiklik var, kafatasında komple eksiklik var, yüzlerinde eksiklik var. Yani kulakları falan, vücudu hep sargılı zaten" diye konuştu.

Sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Halil Yılmaz, Türkiye'de çok fazla hayvanseverin olduğunu belirterek, "İnanılmaz derecede hayvansever var. Orada 50-60 tane hayvan var. Bunun çözümü basit; yapmaları gereken oradaki hayvanların bir tanesini alıp evine götürüp beslemek. Bir tanesini alacaksın evine koyacaksın. Kafese ya da balkona koymak güzel bir çözüm olabilir" diye konuştu.

Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk ıssız yolda neden tekti? Baba eleştirilere yanıt verdi

"BÜYÜK BİR İNSAN BİLE KURTULAMAZ BU SALDIRILARDAN"

Olayın yaşandığı mahallede başıboş köpekler nedeniyle vatandaşların işe gitmeye korktuğunu aktaran baba Yılmaz, "Biz bile korkuyuz, sabah saatlerinde inanılmaz derecede zorlanıyor insanlar. Geçen gün iki tane köpek bizim arkadaşa saldırdı. Onlar büyük olduğu için kendini koruyabiliyor. Büyük küçük demiyorlar saldırıyorlar. Büyük bir insan bile kurtulamaz bu saldırılardan" dedi.

Ankara\'da köpeklerin parçaladığı 9 yaşındaki çocuk ıssız yolda neden tekti? Aileden eleştirilere yanıt
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: niye artık sokakta güvenli yürüyemeyecekmiyiz bunu tartışmak bile ahmaklıktır Yanıtla 22 0
  • İSMAİL KILINÇ: Maddi manevi belediyeye tazminat davası açın bu kadar köpeklerin sokakta ne işi var.BU SORUN 81 ilde var sadece Ankara’da değil geçen gün eşime sardırmışlar bir beyefendi araçta inip yardım etmiş O SOKAKTA BESLEYENLERİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM İYİLİK YAPALIM DERKEN BİRİLERİNİN HAYATINA MAL OLUYORLAR. Yanıtla 20 4
  • Muhammet Yıldız: Yetkililerin artık bu sokak köpeklerine çare bulması lazım zaten çocuklarımız okula giderken karanlıkta gidiyorlar bı evladimizin canı daha yanmasin Yanıtla 18 2
  • Omur Ozturk: Abicim sen hayvanseverlere boşuna seslenme hayvan saldırısından ölen evlat, kendilerinin olmadığı sürece onlar, hayvanları savunmaya devam edecektir. Yanıtla 143 7
  • okan tak: Devlet hemen önlem almalı köpekler insanlardan daha mı değerli Yanıtla 123 10

Türkiye, Ankara, Çocuk, Baba, Hayvan Hakları, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da köpeklerin parçaladığı 9 yaşındaki çocuk ıssız yolda neden tekti? Aileden eleştirilere yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da köpeklerin parçaladığı 9 yaşındaki çocuk ıssız yolda neden tekti? Aileden eleştirilere yanıt - Son Dakika
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