Söke\'deki Kağıt Fabrikasında 29 Saattir Devam Eden Yangın

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Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

KAĞIT FABRİKASINDAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında 12 Temmuz'da saat 18.00'de çıkan yangında zamanla yarışılıyor. Havanın kararmasından dolayı yangına sadece karadan müdahale ediliyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde dün saat 18.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.