SOL Parti, Mahir Çayan ve 9 yoldaşını anma töreni düzenledi

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SOL Parti, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere'de yaşamını yitiren Mahir Çayan ve 9 yoldaşını andı. Çayan'ın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anmada, karanfiller bırakıldı.

Türkiye'de 68 kuşağı devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşları, 52'inci ölüm yıl dönümlerinde SOL Parti tarafından mezarları başında anıldı.

SOL Parti üyeleri, Çayan'ın mezarı başında çeşitli sloganlar attı.

30 MART 1972'DE NE OLDU?

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) üyeleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarını durdurmak için Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna ve Saffet Alp, 2'si İngiltere 1'i Kanada vatandaşı olmak üzere Ünye Radar Üssü'nde çalışan üç teknikeri kaçırdı. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) ve THKO üyesi 10 kişi, kaçırdığı üç teknikeri Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyüne götürdü.

Yerlerinin tespit edilmesi sonrasında Kızıldere'de kaldıkları evin etrafı asker ve jandarmalar tarafından çevrildi. Çıkan çatışmada, Çayan ve 9 yoldaşı yaşamını yitirdi. Kızıldere'de dönemin Devrimci Gençlik (DEV-GENÇ) Başkanı eski HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, sağ olarak yakalandı. Ardından yargılandı ve ölüm cezasına çarptırıldı. 1974'te çıkarılan genel af yasası ile cezası 30 yıla çevrildi. 14 yılını cezaevinde geçirdi. 1986'da yapılan infaz yasası değişikliğiyle serbest bırakıldı.