SOL Parti, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere'de yaşamını yitiren Mahir Çayan ve 9 yoldaşını andı. Çayan'ın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anmada, karanfiller bırakıldı.
Türkiye'de 68 kuşağı devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşları, 52'inci ölüm yıl dönümlerinde SOL Parti tarafından mezarları başında anıldı.
SOL Parti üyeleri, Çayan'ın mezarı başında çeşitli sloganlar attı.
30 MART 1972'DE NE OLDU?
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) üyeleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarını durdurmak için Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna ve Saffet Alp, 2'si İngiltere 1'i Kanada vatandaşı olmak üzere Ünye Radar Üssü'nde çalışan üç teknikeri kaçırdı. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) ve THKO üyesi 10 kişi, kaçırdığı üç teknikeri Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyüne götürdü.
Yerlerinin tespit edilmesi sonrasında Kızıldere'de kaldıkları evin etrafı asker ve jandarmalar tarafından çevrildi. Çıkan çatışmada, Çayan ve 9 yoldaşı yaşamını yitirdi. Kızıldere'de dönemin Devrimci Gençlik (DEV-GENÇ) Başkanı eski HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, sağ olarak yakalandı. Ardından yargılandı ve ölüm cezasına çarptırıldı. 1974'te çıkarılan genel af yasası ile cezası 30 yıla çevrildi. 14 yılını cezaevinde geçirdi. 1986'da yapılan infaz yasası değişikliğiyle serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › SOL Parti, Mahir Çayan ve 9 yoldaşını anma töreni düzenledi - Son Dakika
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda son hazırlıklar tamamlandı. Görevliler, sabah saatlerinde okullara gelerek sandıkları yerleştirdi ve oy kullanma kabinlerini kurdu. Sınıflar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları için sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi, Bafra İşletme Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) iş birliğiyle fidan dikme töreni gerçekleştirildi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Bafra Yerleşkesi'nde 300 dönüm alanda 50 dönüm orman bölgesi oluşturulmasının planlandığını belirtti. Bu yıl 10 dönümlük alanda dikim yapıldıktan sonra, ilerleyen yıllarda 50 dönümlük alanın tamamının ağaçlandırılması hedefleniyor.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi, düzenlenen törenle defnedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'yı ziyaret etti. İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat ile birlikte halk buluşmasına katıldı. Konuşmasında İstanbulluların doğru kişiyi seçerek kentin geleceğini şekillendireceğine inandığını vurgulayan İmamoğlu, Adalar'daki sorunlara çözüm bulacaklarını söyledi.
Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında, Esat Kabaklı Elazığlılarla buluştu. Kabaklı'nın kahramanlık türküleriyle dinleyicilerin milli duyguları coştu. Program sonunda Kabaklı'ya özel bir hediye verildi. Minikler ise çocuk etkinlik alanında eğlendi.
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Giresun'daki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bin 456 sandıkta 361 bin 334 seçmen belediye başkanlığı için oy kullanacak.
Bugün yapılacak yerel seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ekonominin sorunları sihirli bir değnek değmiş gibi, hemen çözülmeyecek. Piyasaların çok kırılgan bir dengede seyrettiği unutulmadan, gereken tedbirleri almak için, fazla beklenmeden, harekete geçilmesi gerekiyor.
Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramalarında 38 gram sentetik uyuşturucu, 21 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde şüpheli E.K'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ve 2 robot süpürge ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?