Hayatını kaybeden arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, göklerde anıldı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'de yaptığı gösteri uçuşu sırasında Tayfur'u unutmadı.
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında kentte düzenlediği hava gösterisine ilişkin video klip paylaşıldı.Klipte "Hatıran Yeter" şarkısı kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › SOLOTÜRK Ferdi Tayfur'u göklerde andı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?