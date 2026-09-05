Soma'da orman yangını 2,5 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı
Manisa'nın Soma ilçesinde Cenkyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00'te çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle saat 15.30'da kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Serkan ÖZDEMİR/ SOMA (Manisa), DHA)-
Kaynak: DHA
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