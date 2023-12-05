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Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu - Son Dakika
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Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik düzenlenen operasyonun ardından sosyal medya fenomenleri yakın takibe alındı. Son olarak 127 güzellik salonu bulunan ve ''Dilan Polat'ı sektöre ben soktum'' demesiyle adından söz ettiren Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu.

05.12.2023 - 18:26,
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Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 127 güzellik salonu bulunan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Güngen çiftinin mal varlıklarına el konuldu. Neslim Güngen, geçtiğimiz günlerde " Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım." demişti.

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik operasyonun ardından çok sayıda sosyal medya fenomeni incelemeye alınmış ve bir çoğunun mal varlıklarına el konulmuştu. Bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma genişliyor
Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in tüm mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.

"DİLAN POLAT'I SEKTÖRE BEN SOKTUM"

Geçtiğimiz günlerde Show Haber'e konuşan Neslim Güngen, "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım." demişti.

Sosyal medya fenomeni Neslim ve İnanç Güngen çiftinin mal varlıklarına el konuldu
Neslim Güngen

DİLAN POLAT OPERASYONU

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma genişliyor

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma genişliyor

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu - Son Dakika
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