Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık: 7 Milyon Lira Vurgun - Son Dakika
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Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık: 7 Milyon Lira Vurgun

Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık: 7 Milyon Lira Vurgun

İstanbul merkezli bir dolandırıcılık çetesi, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları iş adamlarını kandırarak 7 milyon lira vurgun yaptı. 21 kişi gözaltına alındı, liderinin Mücahit B. olduğu öğrenildi.

17.01.2025 13:22  Güncelleme: 13:26
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SOSYAL Medyada arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştıkları iş adamlarını, gönderdikleri kadınlarla kandırarak, mobil bankacılık şifrelerini öğrenip 7 milyon liralık vurgun yapan 21 kişilik örgüt, polis tarafından yakalandı. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örgüt üyesi 7 şüphelinin ise ara operasyonlarda yakalanarak tutuklandıkları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından kandırılarak paralarının çalındığını söyleyen iş adamlarının şikayeti üzerine operasyon başlatıldı. Polis, yaptığı incelemede şüphelilerin sosyal medya arkadaşlık sitesi üzerinden iş adamlarıyla iletişim kurarak tanışma maksadıyla buluştuklarını ve samimiyet kurarak mağdurların cep telefonlarında bulunan bankacılık uygulamalarının şifrelerini öğrendiklerini belirledi. Daha sonra şüpheli kadınların, mağdurların cep telefonlarını alıp kaçtıkları ve suç ortaklarıyla birlikte şifreleri kullanarak mobil bankacılık uygulamasına girip hesapları boşalttıkları ortaya çıktı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. 14 Ocak Salı günü İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla illerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 5'i kadın 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama anları polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler 3 gün boyunca sorgulandı. Liderliğini Mücahit B.'nin yaptığı öğrenilen şüpheliler arasında, banka hesaplarını para karşılığında kullandıran kişilerin de olduğu belirtildi.

Polis şüpheli kadınların mağdurların telefonlarını alarak kaçtıkları anların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin, 5 iş adamından toplam 7 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Aynı örgüt üyesi 7 kişinin daha önceden yapılan ara uygulamalarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık: 7 Milyon Lira Vurgun - Son Dakika

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