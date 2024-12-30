Sosyal Medya ve Intihar: Popülerlik Arzusu Linç Kültürünü Yaygınlaştırıyor

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IĞDIR Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, sosyal medyanın insanların yaşamından, tüketim alışkanlıklarına kadar hayatın her alanını etkilediğini belirterek, "Sosyal medyada popülerlik arzusu linç kültürünü yaygınlaştırıyor. Suçlu olsun veya olmasın, bir olay veya durumun sosyal medyada sunum biçimi insanların intihara teşebbüsüne yol açıyor" dedi.

Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, son günlerde çeşitli konularda sosyal medyada tepki içeren paylaşımlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Raporlara göre insanların günlük internet kullanım süresinin 7 saati aştığını bildiren Doç. Dr. Yıldırım, sosyal medyada vakit geçirme oranının çok yüksek olduğunu kaydetti. Sosyal medyanın günümüzde insanların yaşamından tüketim alışkanlıklarına varana kadar hayatlarının her alanını etkilediğini vurgulayan Yıldırım, "İnsanların bir anda popüler olmaları veya bir anda kariyerlerini bitirmesine de yol açan sosyal medya gizli bir tehlike içermektedir. İnsanların sosyal medyada çok zaman geçirmesi, bireysel ve toplumsal olaylara da sosyal medya üzerinden tepki vermelerine yol açmaktadır. Ancak sosyal medyada insanların tutum ve tepkileri, var olan olayların doğruluğuna bakılmaksızın gerçekleştirilmektedir. Bu durumda birçok mağduriyet yaşanmaktadır. Popüler olma arzusuyla insanlar mağduriyetleri göz ardı etmektedir. Bu sebeple birçok insan iş, eğitim ve özel yaşamında mağduriyet yaşamaktadır. Günümüzde birçok intihar vakasında sosyal medyanın etkili olduğunu görmekteyiz. Sosyal medyada popülerlik arzusu linç kültürünü yaygınlaştırıyor. Suçlu olsun veya olmasın, bir olay veya durumun sosyal medyada sunum biçimi insanların intihara teşebbüsüne yol açıyor" diye konuştu.

İNTİHARA TEŞVİK EDEBİLİYOR

Sosyal medyanın insanlarda duyarlılığı da azalttığına dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, şunları söyledi:

"Sosyal medya kullanımı arttıkça insanların duyarlılıkları azaldığı gibi olaylara yönelik tepkileri de kontrolsüzleşmektedir. Bu sebeple linç kültürü hayatımızın bir parçası olabiliyor. Linç edilen bireyler kimi zaman intihara yönelebiliyorlar. Günümüzde bu konuda birçok vaka maalesef karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sosyal medyada intiharların ele alınış biçimine bakıldığında intiharlar, özenti unsuru olarak da görülebiliyor. İntihar eden bireylerin sosyal medyada masumlaştırılması, aynı konuda sorun yaşayan diğer bireyleri intihara teşvik edebiliyor."