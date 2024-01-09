 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sosyal medyadan sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medyadan sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan bir kişi, bungalov ev kiralamak isterken dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. Bunun üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin internet sitesi ve sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda para, altın, silah ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan biri, şebekenin elebaşı olduğu ve arandığı bir suçtan dolayı hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Sosyal medyadan sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı
09.01.2024 - 13:18,  Güncelleme: 13:26
Abone Ol

Sosyal medyadan sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan Mustafa A'nın, bungalov ev kiralamak isterken dolandırıldığını belirterek polise başvurması üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fizik takibin ardından polis, şüphelilerin, "kiralık bungalov" temasını kullanarak internet sitesi ve sosyal medya üzerinden vatandaşlardan kapora ve kiralama bedeli adı altında ve "oltalama" yöntemiyle şantaj yoluyla para aldıklarını belirledi.

Ekipler, zanlıları yakalamak amacıyla Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, toplam 500 bin lira değerinde Türk lirası ve döviz, 102 gram altın ziynet eşyası, 2 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği, banka ve kredi kartı ile suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan A.Ö'nün, dolandırıcılık faaliyetini yürüten şebekenin elebaşı olduğu, geçen hafta Mersin'de silahla bir kişiyi yaralamaktan arandığı öğrenildi.

Nevşehir'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Dolandırıcılık, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyadan sahte 'kiralık bungalov' ilanlarıyla dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


13:44
İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24
Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı

Son Dakika
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:49:02. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal medyadan sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement