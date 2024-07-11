Srebrenitsa Soykırımında Katledilen 14 Kurban Defnedildi - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımında Katledilen 14 Kurban Defnedildi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırp birliklerince 1995'te işlenen soykırımda katledilen 14 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Soykırımda kimlik tespiti yapılan 14 kurban için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Bu yıl toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 765'e yükseldi.

11.07.2024 15:18
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırp birliklerince 1995'te işlenen soykırımda katledilen 14 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi kabul edilen ve Sırp güçleri tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımda kimlik tespiti yapılan 14 kurban için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin, AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve kurbanların yakınları katıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, kurbanların cenaze namazını kıldırdı.

Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 14 soykırım kurbanın cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınları tarafından toprağa verildi.

Soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı; hem aileler hem de defin işlemine katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Bu yıl toprağa verilen kurbanların isimleri şöyle:

"Beriz Mujic, Hamed Salic, Hasib ve Camil Efendic kardeşler, Mehmed Krdzic, Sabrija Omic, Musan Siljkovic, Sakib Harbas, Ahmet Jasarevic, Nevres Salihovic, İbrahim Salkic, Midhat Basic, Hajdin Mustafic, Latif Mandzic."

Soykırımda defnedilenlerin sayısı 6 bin 765'e yükseldi

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 765'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımında Katledilen 14 Kurban Defnedildi - Son Dakika

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