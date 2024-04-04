Stoltenberg: Ukrayna için daha fazlasını yapmamız gerekiyor - Son Dakika
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Stoltenberg: Ukrayna için daha fazlasını yapmamız gerekiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da savaş alanındaki durumun zor olduğunu belirterek, 'Ukrayna için daha fazlasını yapmamız gerekiyor' dedi. Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarikinin herhangi bir yolunun olup olmadığını gözden geçireceklerini söyledi.

04.04.2024 20:32
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- Stoltenberg: "Ukrayna için daha fazlasını yapmamız gerekiyor"

"Müttefikler, envanterlerine bakacak ve özellikle Patriot sistemleri olmak üzere hava savunma sistemleri tedarikinin herhangi bir yolu olup olmadığını gözden geçirecekler"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da savaş alanındaki durumun zor olduğunu belirterek, "Ukrayna için daha fazlasını yapmamız gerekiyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında dün ve bugün düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının sona ermesinin ardından kameraların karşısına geçti. Açıklamasının başında NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutladıklarını ve NATO'nun 1949 senesinden beri tarihin en güçlü ve en başarılı ittifakı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Bu sabah NATO Karargahında bu yıl dönümünü idrak ettik ve temmuz ayında müttefikler, kilometre taşını Washington'daki zirvede kutlayacaklar" dedi.

"Ukrayna için daha fazlasını yapmamız gerekiyor"

Stoltenberg, bugünkü NATO-Ukrayna Konseyi'nde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın, müttefikleri Ukrayna'nın kısa ve uzun vadedeki ihtiyaçları ile reform süreci hakkında bilgilendirdiğini ifade etti. Stoltenberg, "Savaş alanındaki durum ciddiyetini koruyor. Ukrayna'nın daha fazla hava savunmasına, daha fazla mühimmata ve daha fazla yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin yeni duyurular yaparak önemli adımlar atmaya devam etmelerini memnuniyetle karşılıyorum. Son günlerde gelen bu açıklamalar, Ukrayna'ya Çek liderliğindeki tank ve topçu mühimmatı sağlanması girişimine Almanya'dan yaklaşık 600 milyon euro, Birleşik Krallık'tan 10 bin drone, Fransa'dan daha fazla füze ve zırhlı araç ile dün Finlandiya'dan 188 milyon euro değerinde yeni bir yardım paketini içeriyor. Ama daha fazlasını yapmamız gerekiyor ve desteğimizi daha da sağlam ve kalıcı bir temele oturtmamız gerekiyor" dedi.

"Otoriter güçler giderek daha güçlü bir şekilde aynı çizgide buluşuyor"

NATO müttefiklerinin dün Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim konusunda daha büyük bir NATO rolü planlanması konusunda anlaştıklarını hatırlatan Stoltenberg, "Bu çalışma önümüzdeki haftalarda devam edecek. Bugün ayrıca Avrupa Birliği'nden ortaklarımızın yanı sıra Hint-Pasifik bölgesinden ortaklarımız Japonya, Kore, Avustralya, Yeni Zelanda'nın da katıldığı dışişleri bakanları toplantısına başkanlık ettim. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının küresel sonuçlarını, Çin, Kuzey Kore ve İran'dan Rusya'ya olan desteği tartıştık. Otoriter güçler giderek daha güçlü bir şekilde aynı çizgide buluşurken, NATO ve ortakları güç kullanımının değil hukukun üstün olduğu bir küresel düzeni savunmak için yan yana durmalıdır" dedi.

Ukrayna'ya hava savunma sistemi tedariki

Basın toplantısında, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik edilmesine ilişkin bir soruya cevap veren Stoltenberg, "Müttefikler, hava savunma sistemlerine olan ihtiyacın da aciliyetini anlıyor. Bu nedenle, geri dönüp envanterlerine bakacak ve özellikle Patriot sistemleri olmak üzere hava savunma sistemleri tedarikinin herhangi bir yolu olup olmadığını gözden geçirecekler. Tabii burada söz konusu olan şey, aynı zamanda halihazırda orada bulunan sistemlerin, mühimmatının ve yedek parçalarının da bulunmasıdır ki bunların gerektiği şekilde işlev gördüklerinden emin olunabilsin. Dolayısıyla, bu kısmen sistemlerle, yani bataryalarla olduğu gibi, aynı zamanda orada bulunan sistemlere hava savunma füzelerinin teslim edilmesiyle ilgili bir mesele. Bu çerçevede birkaç müttefik, daha fazla ne verebileceklerini gözden geçirmek için yeni bir çalışma içerisine girme sözü verdi" dedi.

"Savaş alanındaki durum zor"

Batı medyasında savaş alanındaki durum ve Rusya'nın ilerlemesine ilişkin karamsar yorumlara kişisel yaklaşımının ne olduğuna ilişkin bir soruya cevap veren Stoltenberg, "Savaş alanında durum zor. Rusya'nın cephe boyunca nasıl ilerlediğini gördük. Rusya'nın daha fazla asker topladığını, aynı zamanda askeri kazanımlar için nefer ve malzeme feda etmeye ne denli istekli olduğunu gördük. Elbette bu ciddi bir durum. İşte bu yüzden Ukrayna'ya daha fazla desteği seferber etme konusunda aciliyet söz konusu. Temel olarak iki muhtemel senaryo var. Birincisi, NATO müttefiklerinin daha fazla destek seferber etmesi ve Ukrayna'nın daha fazla toprak geri alabilmesidir. Diğer senaryo ise bunun yapılamamasıdır. Bu durumda Rusya'nın daha fazla toprağı ele geçirme riski var ve böyle bir durumda biz daha fazla risk altında olacağız. Mesele şu ki, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın tek yolu, Ukrayna'nın güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmasıdır. Başkan Putin'i ikna etmenin tek yolu bu" dedi.

Kaynak: İHA

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stoltenberg: Ukrayna için daha fazlasını yapmamız gerekiyor - Son Dakika

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