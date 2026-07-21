Strateji ve iş geliştirme uzmanı İrem Eribol: Teknoloji var, ortak çalışma kültürü yok - Son Dakika
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Strateji ve iş geliştirme uzmanı İrem Eribol: Teknoloji var, ortak çalışma kültürü yok

Strateji ve iş geliştirme uzmanı İrem Eribol: Teknoloji var, ortak çalışma kültürü yok
21.07.2026 17:42
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Türkiye'de sanayi kuruluşları son yıllarda dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 yatırımlarına önemli bütçeler ayırıyor. Üretim hatlarına entegre edilen otomasyon sistemleri, yapay zeka destekli çözümler ve veri analitiği uygulamaları yaygınlaşırken, birçok işletmede beklenen verimlilik artışı aynı hızda gerçekleşmiyor. Uzmanlar, dönüşüm projelerinde yaşanan en büyük problemin artık teknolojiye erişim değil, bu teknolojiyi şirketin tüm paydaşlarıyla birlikte yönetebilmek olduğunu belirtiyor.

Daha önce Türkiye'nin önde gelen bir dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezinde, teknoloji sağlayıcıları ile sanayi kuruluşlarını aynı Endüstri 4.0 ekosisteminde buluşturan iş geliştirme süreçlerini yöneten İrem Eribol, dijital dönüşüm projelerinde en sık yapılan hataları değerlendirdi.

Teknolojiyi satın almak kolay, dönüşümü yönetmek zor

Teknolojiyi tek başına çözüm olarak görmenin en yaygın hataların başında geldiğini belirten Eribol, şirketlerin dijital dönüşümü yalnızca teknoloji yatırımı olarak değerlendirmemesi gerektiğini söylüyor: "Bugün birçok şirket ihtiyaç duyduğu yazılımı ya da teknolojik altyapıyı satın alabiliyor. Ancak dönüşüm, ürün satın almakla tamamlanan bir süreç değil. Teknolojinin üretime, insan kaynağına, tedarik zincirine ve kurum kültürüne aynı anda entegre edilmesi gerekiyor. Bu bütünlük kurulamadığında yatırımlar beklenen etkiyi oluşturamıyor."

Eribol'a göre birçok şirket, dönüşüm bütçesi ayırmasına rağmen projelerden beklediği verimi alamıyor. Bunun temel nedenlerinden biri ise teknoloji yatırımlarının, organizasyonel dönüşüm ve paydaş yönetimiyle birlikte ele alınmaması.

Dönüşüm fabrika kapısında bitmiyor

Endüstri 4.0 uygulamalarının başarısı yalnızca fabrikanın içindeki dijitalleşmeyle ölçülmüyor. Hammadde tedarikinden lojistiğe, üretim planlamasından satış sonrası süreçlere kadar tüm değer zincirinin aynı dönüşüm seviyesinde ilerlemesi gerekiyor.

Metal sanayisinde yürüttüğü ekosistem geliştirme çalışmaları sırasında teknoloji şirketleri, sanayi kuruluşları ve farklı kurumların ortak projelerinde yer alan Eribol, şirketlerin yalnızca kendi organizasyonlarına odaklanmasının yeterli olmadığını belirtiyor. "Bir üretim tesisini tamamen dijitalleştirebilirsiniz. Ancak tedarikçileriniz eski yöntemlerle çalışmaya devam ediyorsa ya da süreçler arasında veri paylaşımı sağlanamıyorsa dönüşüm eksik kalacaktır. Rekabet artık fabrikalar arasında değil, birlikte çalışan ekosistemler arasında yaşanıyor."

En kritik konu teknoloji değil koordinasyon

Sanayi kuruluşlarında yürütülen dijitalleşme projelerinde farklı departmanların, teknoloji sağlayıcılarının ve çözüm ortaklarının aynı hedef doğrultusunda ilerleyememesi, birçok projede beklenen sonuçların alınamamasına neden oluyor.

Eribol'a göre şirketlerin bundan sonraki dönemde yatırım yapması gereken alanlardan biri de yönetişim modeli.

"Dijital dönüşüm projeleri çoğu zaman bilgi işlem departmanının işi gibi görülüyor. Oysa üretim, satın alma, insan kaynakları, operasyon ve üst yönetimin ortak hareket etmediği bir yapıda dönüşüm sürdürülebilir olmuyor. Asıl ihtiyaç, teknolojiyi yönetecek ortak karar mekanizmalarının kurulması."

Rekabet artık ekosistem yönetiminde şekilleniyor

Farklı paydaşların yer aldığı stratejik projelerin yapılandırılması ve yürütülmesinde görev alan Eribol, Endüstri 4.0 odaklı iş geliştirme ve ekosistem yönetimi çalışmalarına dayanarak şirketlerin rekabet anlayışının değiştiğini ifade ediyor. "Şirketler artık 'En yeni teknolojiyi kim aldı?' sorusundan çok, 'Bu teknolojiyi organizasyonuna ve iş ortaklarına kim daha doğru entegre etti?' sorusuna odaklanmalı. Kalıcı rekabet avantajı da burada oluşuyor."

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm projelerinin başarısı yalnızca kullanılan teknolojiyle değil; şirketlerin tedarikçileri, çalışanları, teknoloji ortakları ve yönetim ekipleri arasında kuracağı iş birliği modeliyle ölçülecek. Sanayide rekabetin yönünü belirleyecek unsur ise tekil teknoloji yatırımlarından çok, bu yatırımların bütün ekosistem içinde nasıl yönetildiği olacak.

Sanayi Kuruluşları, Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Strateji ve iş geliştirme uzmanı İrem Eribol: Teknoloji var, ortak çalışma kültürü yok - Son Dakika

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