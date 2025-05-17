Sudani: Gazze'deki Soykırım Tarihte Görülmemiş Bir Çirkinlik - Son Dakika
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Sudani: Gazze'deki Soykırım Tarihte Görülmemiş Bir Çirkinlik

Irak Başbakanı Sudani, 34. Arap Birliği Zirvesi'nde Gazze'deki durumu kınadı ve yardım taahhüt etti.

17.05.2025 15:47
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- Irak Başbakanı Sudani: " Gazze'deki soykırım, tarihte görülmemiş bir çirkinlik seviyesine ulaşmıştır"

Bağdat'ta 34. Arap Birliği Zirvesi başladı

BAĞDAT - Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 34. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Gazze'deki soykırım, tarihte görülmemiş bir çirkinlik seviyesine ulaşmıştır" dedi. Sudani, ülkesinin Gazze ve Lübnan'ın yeniden inşası için 20'şer milyon dolarlık kaynak sağlayacağını duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi başladı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de duruma değindi. Başbakan Sudani, "Bölgedeki krizlerin ve çatışmaların sona ermesi, Filistin halkının kendi topraklarında onurlu ve özgür bir yaşam hakkını kazanmasına bağlıdır. Bu soykırım, tarihteki hiçbir çatışmada görülmemiş bir çirkinlik seviyesine ulaşmıştır. Yüzlerce çocuğun bir parça ekmek için sıraya girdiği manzaralara hepimiz şahit olduk. Filistin'deki soykırımı ve zorla yerinden edilmeyi reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Sudani, Gazze'deki katliamların, Batı Şeria ve işgal altındaki topraklara yönelik saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu. Sudani, "Gazze'yi kurtarmak ve UNRWA'yı (BM Filistinlilere Yardım Ajansı) yeniden canlandırmak için ciddi ve sorumlu eylem çağrısında bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. "Geleceğimiz ve istikrarımızı hedef alan planları boşa çıkarmak için ortaklık yapmalıyız" diyen Sudani, ortak Arap tutumunun önemine vurgu yaptı.

Suriye, Yemen, Sudan ve Libya'ya mesajlar

ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararını olumlu karşıladıklarını belirten Sudani, bu adımın, Suriye halkının acılarını hafifletmesini umduklarını söyledi. Sudani, Yemen'in birliği, egemenliği ve halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için Birleşmiş Milletler öncülüğündeki çözümleri desteklediklerini belirtti. Sudan'daki iç savaşa da değinen Sudani, "tek bir milletin evlatlarının kanının dökülmesine son verilmesi" gerektiğini vurguladı. Sudani Libya konusunda ise "kapsayıcı bir diyaloğa dayalı kapsamlı çözüm çağrısında" bulundu.

ABD- İran müzakerelerine destek

Sudani diyaloğun çatışmalara karşı en etkili yol olduğunu vurgulayarak ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini belirtti. Sudani, "barış, birlikte yaşama ve yapıcı etkileşim" anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini, Arap halklarının güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu vurguladı.

Irak, Gazze ve Lübnan'ın yeniden inşası için 20'şer milyon dolar kaynak sağlayacak

Sudani, zirvede "krizler ve savaşlar sonrasında yeniden inşa ve iyileşme çabalarına destek amacıyla Arap Dayanışma Fonu" kurulması dahil olmak üzere toplam 18 yeni bölgesel girişimi duyurdu. Bu kapsamda Irak'ın Gazze için 20 milyon dolar, Lübnan için 20 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladı. Son olarak Bağdat'ın "çözümlerin üretildiği bir başkent" olarak Arap dünyasında daha güçlü bir rol oynamaya hazır olduğunu belirten Sudani, "34. Arap Zirvesi sadece bir toplantı değil, halklarımızın ve gelecek nesillerimizin layık olduğu bir başlangıcın işaret fişeğidir" dedi.

Zirve, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdığı ve bölgede derinleşen insani krizin gölgesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez turunun hemen ardından ve ABD-İran arasındaki nükleer müzakerelerin sürdüğü dönemde düzenleniyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Sudan, Gazze, Irak, Son Dakika

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