Facia, gece yarısından sonra geldi: Araçlar alev aldı, sürücü kaçtı - Son Dakika
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Facia, gece yarısından sonra geldi: Araçlar alev aldı, sürücü kaçtı

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Sultanbeyli'de seyir halindeki bir otomobil, park halindeki minibüs ve otomobile çarptı; çarpmanın ardından araçlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı ancak polis ekiplerince yakalandı. Araçların alev alev yanma anı ile itfaiyenin müdahalesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sultanbeyli'de seyir halindeki otomobil, park halindeki minibüs ve otomobile çarptıktan sonra alev aldı. Alev alev yanan otomobil ve minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazaya karışan sürücünün polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Facia, gece yarısından sonra geldi: Araçlar alev aldı, sürücü kaçtı

KAVŞAĞI ALAMAYINCA...

Olay, saat 02.30 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan dönüş yapmaya çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PFA 510 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 34 RAG 077 plakalı minibüs ile 34 CAH 851 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen minibüs, dere yatağının etrafındaki bariyerlerin üzerine çıkarak durdu.

Facia, gece yarısından sonra geldi: Araçlar alev aldı, sürücü kaçtı

MİNİBÜS VE OTOMOBİL YANDI

Kazada, 34 PFA 510 plakalı otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra da kazaya neden olan otomobil ile minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede araçları sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle minibüs ve otomobildeki alevler söndürüldü.

Facia, gece yarısından sonra geldi: Araçlar alev aldı, sürücü kaçtı

Yangın ve çarpışma nedeniyle büyük hasar gören minibüs ile otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan olay yerinden kaçan sürücünün bir süre sonra polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Facia, gece yarısından sonra geldi: Araçlar alev aldı, sürücü kaçtı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Facia, gece yarısından sonra geldi: Araçlar alev aldı, sürücü kaçtı - Son Dakika

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