Suriyelilerin Güvenli Dönüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriyelilerin Güvenli Dönüşü

14.08.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

411 bin 649 Suriyeli, 8 Aralık 2024 sonrası ülkelerine güvenli şekilde döndü.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 8 Aralık 2024 sonrası 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli dönüş yaptı.

Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.

Bu kapsamda gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecinin her adımı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülüyor.

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 8 Aralık 2024 sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı.

2016'dan bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 151 bin 652'ye ulaştı.

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 oldu.

Güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli dönüş sürecinde, kayıt işlemlerinden ulaşım planlamasına kadar her detay, insan onuruna yakışır şekilde planlanıyor.

Bu kapsamda ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri merkezlerden İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Arnavutköy Yerleşkesi'ndeki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde, sürecin işleyişi ve işlemleri tamamlanan Suriyelilerin otobüslerle merkezden ayrılışı görüntülendi.

Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, "randevu.goc.gov.tr" adresi üzerinden ikamet ettikleri şehirdeki il göç idaresi müdürlüğünden randevu alıyor.

İkamet edilen şehirdeki il göç idaresi müdürlüğünce "gönüllü geri dönüş formu", çıkış yapılacak sınır kapısının bulunduğu şehre seyahat için "yol izin belgesi" ve gerekli ise muvafakatname belgesi düzenleniyor.

Evrakı tamamlanan Suriyeliler, eşyalarıyla geldikleri Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde, Hatay Cilvegözü, Hatay Yayladağı, Hatay Zeytindalı, Kilis Öncüpınar, Kilis Çobanbey, Gaziantep Karkamış ve Şanlıurfa Akçakale kara hudut kapısına ulaşacakları otobüslere yerleşiyor.

Özenle tamamlanan işlemlerin ardından otobüslere alınan Suriyeli çocuklar da çeşitli hediyeler verilerek, ülkelerine doğru yolcu ediliyor.

Sınır kapısına ulaşan Suriyelilere parmak izi doğrulamaları yapılıyor, gümrük işlemlerinin ardından sınır kapısından çıkışları sağlanıyor.

Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyelinin işlemleri bulundukları ilde yapılabildiği gibi doğrudan sınır kapısına gidilmesi halinde de gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca, gönüllü geri dönüşler Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından gözlemleniyor.

Ülkelerine dönmek için merkeze gelen Suriyeliler, AA muhabirine, Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduklarını, insanların ve yetkililerin kendilerine her konuda yardımcı olduğunu, ülkelerine dönecekleri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

"Türkiye bize kapı açtı, çok teşekkür ediyoruz"

Ailesiyle ülkesine dönmek için merkezde işlemleri yapılan 10 yaşındaki Nurtaç Davut, Türkiye'de sahiplendiği kedisini de Suriye'ye götürmek için yanına aldığını belirterek, "Türkiye'de doğdum. Kendimi çok iyi hissediyorum, Türkiye'yi çok sevdim, Türkiye bize kapı açtı, çok teşekkür ediyoruz. Gidince akrabalarıma sarılacağım. Kedimi burada sahiplendim, onu da götürüyorum." dedi.

8 yaşındaki Rosim Davut, ülkesine gideceği için çok heyecanlı olduğunu, Türkiye'yi çok sevdiğini kaydederek, "Okulumu çok seviyordum, bize kapılarınızı açtınız. Çok mutluyum, heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

13 yıldır Türkiye'de yaşayan Ömer Zivane, ülkesine döneceği için heyecanlı olduğunu, yeniden bir hayata başlayacağı için biraz tedirginlik yaşadığını ifade ederek, "Burada güzel zamanlar geçirdik, insanlar yardımcı oldu, devlet yardımcı oldu. Ülkemiz güvenli hale geldi, planlarımız evimize geçmek, işimize bakmak. Biraz ülkemizi büyütmek, Türkiye'de öğrendiklerimizi oraya taşımak olacak, ülkemize katkıda bulunacağız." diye konuştu.

"Türkler hep yardımcı oldular, hiç kötülük görmedim"

Ahmet Ali de 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını, Türklerin kendisine çok yardımcı olduğunu, hep iyilik gördüğünü söyledi.

Ali, "Erdoğan babam, Allah senden razı olsun, çok seviyorum. Türkler hep yardımcı oldular, hiç kötülük görmedim. Ülkeme gideceğim için heyecanlıyım, mutluyum. Türkiye'ye gezmeye geleceğim." İfadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Göçmenler, istanbul, Politika, Güncel, Aralık, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyelilerin Güvenli Dönüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Vikingler’in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı Evlere besmele ile girdi Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı! Evlere besmele ile girdi
Yelda öğretmenden acı haber 300 metrelik şarampole yuvarlandı Yelda öğretmenden acı haber! 300 metrelik şarampole yuvarlandı
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Nijerya’da camide namaz kılanlara silahlı saldırı 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı Nijerya'da camide namaz kılanlara silahlı saldırı! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
YKS tercih süreci bugün sona eriyor YKS tercih süreci bugün sona eriyor
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti

08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
14:07
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
14:06
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
13:53
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
13:50
Epözdemir’in 35 milyon TL’lik aracına el konuldu Korsan çakar iddiası
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası
13:48
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS’ten silindi
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS'ten silindi
13:39
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 10:03:16. #7.13#
SON DAKİKA: Suriyelilerin Güvenli Dönüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.