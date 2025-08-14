Suriyelilerin Güvenli Dönüşü

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 8 Aralık 2024 sonrası 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli dönüş yaptı.

Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.

Bu kapsamda gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecinin her adımı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülüyor.

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 8 Aralık 2024 sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı.

2016'dan bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 151 bin 652'ye ulaştı.

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 oldu.

Güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli dönüş sürecinde, kayıt işlemlerinden ulaşım planlamasına kadar her detay, insan onuruna yakışır şekilde planlanıyor.

Bu kapsamda ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri merkezlerden İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Arnavutköy Yerleşkesi'ndeki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde, sürecin işleyişi ve işlemleri tamamlanan Suriyelilerin otobüslerle merkezden ayrılışı görüntülendi.

Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, "randevu.goc.gov.tr" adresi üzerinden ikamet ettikleri şehirdeki il göç idaresi müdürlüğünden randevu alıyor.

İkamet edilen şehirdeki il göç idaresi müdürlüğünce "gönüllü geri dönüş formu", çıkış yapılacak sınır kapısının bulunduğu şehre seyahat için "yol izin belgesi" ve gerekli ise muvafakatname belgesi düzenleniyor.

Evrakı tamamlanan Suriyeliler, eşyalarıyla geldikleri Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde, Hatay Cilvegözü, Hatay Yayladağı, Hatay Zeytindalı, Kilis Öncüpınar, Kilis Çobanbey, Gaziantep Karkamış ve Şanlıurfa Akçakale kara hudut kapısına ulaşacakları otobüslere yerleşiyor.

Özenle tamamlanan işlemlerin ardından otobüslere alınan Suriyeli çocuklar da çeşitli hediyeler verilerek, ülkelerine doğru yolcu ediliyor.

Sınır kapısına ulaşan Suriyelilere parmak izi doğrulamaları yapılıyor, gümrük işlemlerinin ardından sınır kapısından çıkışları sağlanıyor.

Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyelinin işlemleri bulundukları ilde yapılabildiği gibi doğrudan sınır kapısına gidilmesi halinde de gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca, gönüllü geri dönüşler Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından gözlemleniyor.

Ülkelerine dönmek için merkeze gelen Suriyeliler, AA muhabirine, Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduklarını, insanların ve yetkililerin kendilerine her konuda yardımcı olduğunu, ülkelerine dönecekleri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

"Türkiye bize kapı açtı, çok teşekkür ediyoruz"

Ailesiyle ülkesine dönmek için merkezde işlemleri yapılan 10 yaşındaki Nurtaç Davut, Türkiye'de sahiplendiği kedisini de Suriye'ye götürmek için yanına aldığını belirterek, "Türkiye'de doğdum. Kendimi çok iyi hissediyorum, Türkiye'yi çok sevdim, Türkiye bize kapı açtı, çok teşekkür ediyoruz. Gidince akrabalarıma sarılacağım. Kedimi burada sahiplendim, onu da götürüyorum." dedi.

8 yaşındaki Rosim Davut, ülkesine gideceği için çok heyecanlı olduğunu, Türkiye'yi çok sevdiğini kaydederek, "Okulumu çok seviyordum, bize kapılarınızı açtınız. Çok mutluyum, heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

13 yıldır Türkiye'de yaşayan Ömer Zivane, ülkesine döneceği için heyecanlı olduğunu, yeniden bir hayata başlayacağı için biraz tedirginlik yaşadığını ifade ederek, "Burada güzel zamanlar geçirdik, insanlar yardımcı oldu, devlet yardımcı oldu. Ülkemiz güvenli hale geldi, planlarımız evimize geçmek, işimize bakmak. Biraz ülkemizi büyütmek, Türkiye'de öğrendiklerimizi oraya taşımak olacak, ülkemize katkıda bulunacağız." diye konuştu.

"Türkler hep yardımcı oldular, hiç kötülük görmedim"

Ahmet Ali de 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını, Türklerin kendisine çok yardımcı olduğunu, hep iyilik gördüğünü söyledi.

Ali, "Erdoğan babam, Allah senden razı olsun, çok seviyorum. Türkler hep yardımcı oldular, hiç kötülük görmedim. Ülkeme gideceğim için heyecanlıyım, mutluyum. Türkiye'ye gezmeye geleceğim." İfadelerini kullandı.