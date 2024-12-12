Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Hazırlıkları, Emlak ve Otomotiv Piyasasını Hareketlendirdi - Son Dakika
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Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Hazırlıkları, Emlak ve Otomotiv Piyasasını Hareketlendirdi

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Hazırlıkları, Emlak ve Otomotiv Piyasasını Hareketlendirdi

Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ev ve araçlarını satmaya başladı. Bu durum, emlak ve otomotiv sektöründe hareketliliğe neden oldu. Adana Emlakçılar Odası Başkanı, Suriyelilerin geri dönüşü ile kiraların düşeceğini öngörüyor.

12.12.2024 12:50  Güncelleme: 12:55
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SURİYE'de Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesiyle ülkelerine dönme hazırlığı yapan Suriyeliler, ev ve araçlarını satışa çıkarmaya başladı.

2011 yılında çıkan iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen Suriyeliler, ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinin ilk adımı olarak yaşadıkları şehirlerde edindikleri ev ve araçlarını satışa çıkarmaya başladı. İlan sitelerinde 'Suriyeliden satılık' şeklindeki ilanların sayısında çoğalma gözlendiği görüldü. Bu durum, emlak ve otomotiv sektöründe hareketlenmeye neden oldu. Bu hareketliliğin piyasada olumlu etki yaratacağını söyleyen Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, "Onların gitmesiyle birlikte kiraların düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Suriyelilerin Türkiye'ye göç etmesiyle kiraların 3 katına çıktığını söyleyen Uçar, "Adana, Suriyelilerin çok yoğun olduğu bir bölge. Güney Adana, müstakil evlerin yoğun olduğu bir bölge. Şu anda orada bir hareketlilik var. Göç zamanı kiralar orada birdenbire çok yükselmişti. 3 bin liralık bir ev 10 bin liraya çıkmıştı. Suriyeliler baba, oğul, torunlar, gelinler olmak üzere hepsi beraber üç kuşak aynı evde yaşıyor. O yüzden de kiralar iki üç katına çıkmıştı. Onların gitmesiyle birlikte özellikle o bölgelerde kiraların düşeceğini tahmin ediyoruz. Bizim Suriyeli kiracılarımız da kendi memleketlerinde arazileri ve evleri olduğunu söyleyerek geri dönüş hazırlıklarına başladı. Adana'da resmi kayıtlara göre yaklaşık 250 bin Suriyeli var, ben bunların en az yüzde 50'sinin gideceğini düşünüyorum. Suriyelilerin gitmeye başlamasıyla birlikte yine fırsatçılar iş başında. 'Suriyeliden satılık' şeklinde gayrimenkul ilanları görmeye başlıyoruz. İlan portallarında Suriyeli olduklarını belirterek satılık ilan koyuyorlar. Bunlara çok dikkat edelim. Kapora dolandırıcılarına maruz kalmayalım. Fırsatçılar her dönem böyle süreçleri çok iyi takip edip insanları kapora dolandırıcılığı yöntemiyle kandırıyorlar. Vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkat etmesi gerekir" diye konuştu.

'FAİZLER YÜKSEK, SATIŞ VAR FAKAT ALIŞ YOK'

İkinci el araç piyasasında yaşanan duruma ilişkin konuşan Adana Motorlu Araçlar ve Satıcıları Derneği Başkanı İbrahim Öcal da "Faizlerin yüksek olması sebebiyle sıkıntılı bir sürecin içindeyken Suriye'ye dönüş hareketinden dolayı araç satışlarımız daha fazlalaştı. Her gün bir satış var fakat alış yok. Suriyelilerin yarısının döneceğini düşünüyoruz. İkinci el araç alışverişinde hükümetimiz güvenli alışveriş isimli bir sistem oluşturdu. Bu statü ile hareket edildiği zaman herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Önceden kapora dolandırıcılığı vardı. Fakat artık güvenli alışveriş sistemi sayesinde satışlar güvence altına alındı" dedi.

'FAİZLER YÜKSEK OLDUĞU İÇİN ALIM SAYISI AZ'

Oto alım satımı yapan esnaf Gökhan Çelikkıran, "Şu anda piyasa durağan. Alışverişin olmadığı bir dönem. Suriyelilerden araçlar geliyor, gidişlerini finanse etmek için. Yarın bu potansiyel daha da yükselebilir. Araç alım-satımlarında biraz hareketlilik oldu yalnız alım oluyor satım olmuyor. Faizler yüksek olduğu için insanların parası faizde, bu sebeple de alım yapan sayısı az. Bir Suriyeli kardeşimiz ülkesine döneceği için arabasını satmaya geldi, birazdan onunla el sıkışacağız. Faizler düşerse piyasa daha da hareketlenecektir" diye konuştu.

'ARTIK ESAD MÜLTECİ, BİZ ÜLKEMİZE DÖNÜYORUZ'

2014 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan ve aracını satmak için oto galericiler sitesinde bulunan Suriyeli Fadıl Ahmam (32), "Suriye'ye dönmek için aracımı satıyorum, şu an araç satışı için buradayım. Esad gitti, artık Suriye kurtuldu. Bizim ülkemize dönmemiz çok iyi olacak. Türkiye'den Allah razı olsun, 14 yıl bize sahip çıktı ve emek verdi. Arabamı sattıktan sonra yaklaşık 1 ay sonra ülkeme döneceğim, şu anda eşyalarımızı topluyoruz. 2014 yılında Türkiye'ye geldim. Ben Türkiye'ye gelmeden önce ayakkabıcıydım, tekrar kendi mesleğimi yapacağım. Buraya çok alıştık, çocuklarımız okula gidiyor Türkçe konuşuyor. Türkiye artık vatanımız haline gelmişti. Biz artık yarı Türk, yarı Suriyeli olduk. Artık Esad mülteci oldu, biz memlekete dönüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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