T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Gaziantep'teki Bilim İslahiye'yi ziyaret etti - Son Dakika
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T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Gaziantep'teki Bilim İslahiye'yi ziyaret etti

T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Gaziantep\'teki Bilim İslahiye\'yi ziyaret etti

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Bilim İslahiye'yi ziyaret etti. Hıdır, atölyeleri inceledi ve öğrencilerle görüştü. T3 Vakfı olarak bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet yürüttüklerini belirten Hıdır, Gaziantep'teki gençlere destek olmak ve projelerini dinlemek için ziyaret ettiklerini söyledi. Ayrıca, T3 Vakfı'nın toplumun tüm kesimlerinin teknoloji geliştirme süreçlerinde yer almasını önemsediğini ve bilim merkezlerinin yaygınlaştırılmasının hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

26.05.2024 20:07
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Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki "Bilim İslahiye"de incelemede bulundu.

Hıdır, beraberindeki heyetle İstasyon Caddesi'ndeki Bilim İslahiye'yi ziyaret etti.

Deneyap, teknoloji gibi atölyelerde incelemede bulunan Hıdır, öğrencilerle görüştü.

Hıdır, AA muhabirine, T3 Vakfı olarak sadece İstanbul'da değil, Edirne'den Hakkari'ye ülkemizin her şehrinde özellikle bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Gaziantep'i ziyarete geldik. Bilim İslahiye'de astronomi, uzay, havacılık, matematik ve tasarım gibi hem teknoloji hem de bilim alanında farklı atölyelerimiz var. Bu atölyelerimizde İslahiye'deki öğrencilerimiz ortaokul, lise gruplarımız atölyelerimizde eğitimler alıyorlar. Tabi deneyap atölyeleri ise sınavla kalıcı olarak öğrenci seçtiğimiz bir model. Depremden sonra çok zorlu bir süreç yaşandı. Özellikle Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde büyük yıkımlar oldu maalesef. Biz T3 Vakfı olarak ilk etapta çok hızlı bir şekilde sahaya inip buradaki çocuklarımızı, gençlerimizi bilimle teknolojiyle vakit geçirerek, en azından psikolojik anlamda destek olmak maksadıyla ilk etapta atölye bilim çadırları açtık. 3 ay boyunca bilim çadırlarında çocuklarımıza bilimsel faaliyetler, etkinlikler yürütmüştük. Tabii onlar geçici çözümlerdi ama şu anda Bilim İslahiye'de hem bilim hem deneyap atölyelerimizde gençlerimiz eğitimler alıyor, projeler geliştiriyorlar, TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanıyorlar. Bu anlamda bizler de onların yanında olmak, destek olmak, heyecanlarına ortak olmak için Gaziantep'e geldik. İslahiye'de gençlerimizle bir arada olduk, çalışmalarını, projelerini yakından dinleme fırsatı bulduk."

T3 Vakfı olarak sadece belirli bir kesimin değil, toplumun tüm kesimlerinin teknoloji geliştirme süreçlerinde aktif bir şekilde yer almasını önemsediklerini ifade eden Hıdır, "Burada öğrencilerimizle birlikte, öğretmenlerimiz, velilerimiz, gönüllü ve bursiyerlerimiz bu işin parçası haline geliyor. Bu anlamda 7'den 77'ye herkes teknoloji geliştirme süreçlerinde aktif bir şekilde gönüllü olarak yer almış oluyor. TEKNOFEST'i düzenleyerek zihinsel bir paradigma dönüşümüne vesile olduk." diye konuştu.

T3 Vakfı olarak bilim merkezlerinin daha çok yaygınlaştırılması, her kesime, her seviyeye yayılmasının ana hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Hıdır, "Deneyap atölyelerinden geleceğin Aziz Sancarlarının, Selçuk Bayraktarlarının doğacağına inanıyoruz. Gençlerimiz hem deneyap atölyelerinde eğitim alıyorlar, TEKNOFEST'te yarışıyorlar, akabinde de bu yarışmalardaki projelerini girişimlere dönüştürüyorlar." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, kendi sınıfında dünyanın en iyi İHA ve SİHA'larını üreten Baykar gibi hikayelerin çoğalması, gençlerin katma değerli ürünler geliştirmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Türkiye'nin yanı sıra dost ülkelerde de merkezler açtıklarını aktaran Hıdır, "Bunun yanında dost ve kardeş coğrafyalarımızda da bu çalışmaların yaygınlaştırılması ve kardeş ülkelerin de kendi milli teknoloji hamlelerini gerçekleştirmesini diliyoruz. Bu manada Azerbaycan'da Kıbrıs'ta bilim merkezlerimizi açtık. Dün Suriye'deydik, El Bab ve Cerablus'ta öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedeflerimiz arasında özellikle yakın kardeş coğrafyalarımızda bu faaliyetleri genişletmek istiyoruz." dedi.

Daha sonra Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde "Gaziantep Gönüllüler Buluşması"nda öğrencilerle sohbet eden Hıdır, Bilim Gaziantep öğrencilerinin tasarladığı ve TEKNOFEST'te yarışan insansız hava aracını uçurdu.

Kaynak: AA

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