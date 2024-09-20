Tajani: Orta Doğu'da Gerilim Düşürülebilir - Son Dakika
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Tajani: Orta Doğu'da Gerilim Düşürülebilir

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesi için açık bir pencere olduğunu belirtti.

20.09.2024 14:47
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasını önlemek için halen açık bir pencere olduğunu söyledi.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere'den mevkidaşlarıyla Fransa'nın başkenti Paris'te dün akşam beşli formattaki toplantıda Orta Doğu'daki durumu ve Ukrayna'daki savaşı görüşen Tajani, bu sabah Radio24'e değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, "Bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek için halen açık bir pencere olduğunu düşünüyorum. İsrail'i, Lübnan'ı ve aynı zamanda İran'ı da gerilimi düşürmeye ikna etmemiz gerekiyor. Bütün taraflar, gerilimin tırmanmasını önlemelidir." dedi.

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın açıklamalarını da değerlendiren Tajani, "Nasrallah'ın sözleri, İsrail'e karşı sert ama hemen bir tepki verecekleri anlamını içermiyor. Bu, gerilimi düşürmek için, bir çözüm bulmak için halen zaman olduğu anlamına geliyor. Nasrallah'ın sözlerinden, gerilimin artması korkusu ortaya çıkıyor çünkü Lübnan'daki Hristiyan nüfus da İsrail ile savaştan yana değil." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın savunması, bir dünya savaşına yol açmamalı"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e gönderilen silahların Rus topraklarında kullanılmasına yönelik tartışmalara da değinen Tajani, "Avrupa Birliği ülkeleri, gönderdikleri silahların kullanımı konusunda Ukrayna ile müzakerede bulunmakta serbesttir. Avrupa düzeyinde, Birlik ülkelerini, silahlarının Rus topraklarında kullanılmasına zorlayan herhangi bir karar yok. Ukrayna'nın savunması, bir dünya savaşına yol açmamalı. Çok ihtiyatlı olmalıyız." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tajani: Orta Doğu'da Gerilim Düşürülebilir - Son Dakika

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