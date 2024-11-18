Taksim'de Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi - Son Dakika
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Taksim'de Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Taksim Camii'nde fotoğraf sergisi açtı, çocuk haklarına dikkat çekti.

18.11.2024 20:16
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Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği fotoğraf sergisi Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Tamamı derneğin kendi ekibi tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, çatışma bölgeleri ve insani krizin söz konusu olduğu coğrafyalarda gerçekleştirilen çalışmalardan derlenen fotoğrafları içeriyor.

Serginin açılışında konuşan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Kurt, sergilenen tüm fotoğrafların dernek gönüllülerinin faaliyet gösterdiği mülteci kamplarında çekildiğini söyledi.

Kurt, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde kutlanan "Dünya Çocuk Hakları Günü"ne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün 20 Kasım ve BM, bugünü Dünya Çocuk Hakları Günü ilan etti. Ancak aynı BM, başta Filistin Gazze olmak üzere, Suriye, Arakan ve Doğu Türkistan'da, yani yeryüzünde çocukların acımasızca katledilmesinin önlenmesine dair hiçbir inisiyatif almamakta. Açıkça devlet terörü işleyen İsrail'in durdurulması için hiçbir girişimde bulunmamakta. Birleşmiş Milletleri, çocuk hakları günü ilan edip, uluslararası sözleşmeler düzenlemekten daha kalıcı ve gerçekçi olan bizzat devlet eliyle gerçekleştirilen çocuk katliamlarını önlemeye davet ediyoruz."

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş ise böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ötürü çok memnun olduklarını belirterek, Uluslararası Mülteci Hakları Derneğine teşekkür etti.

Sergi, 20 Kasım'a kadar 10.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taksim'de Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi - Son Dakika

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