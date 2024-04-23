Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına yine kapatıldı - Son Dakika
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Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına yine kapatıldı

Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına yine kapatıldı

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen Taksim Meydanı, 1 Mayıs kutlamalarına kapatıldı. DİSK ve KESK, Taksim'de kutlama yapmak için başvuruda bulunmuştu ancak İstanbul Valisi, Taksim'in bu tür etkinliklere kapalı olduğunu açıkladı. Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen Taksim'in kapatılması, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi anlamına geliyor.

23.04.2024 15:15
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(İSTANBUL) Anayasa Mahkemesi'nin 5 ay önce verdiği hak ihlali kararına rağmen Taksim Meydanı yine 1 Mayıs kutlamalarına kapatıldı. AYM, Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin "Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi" olduğuna karar vermişti. Bu kararı da anımsatan DİSK ve KESK, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için valiliğe başvurmuştu. İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili açıklamayı 23 Nisan kutlamalarının ardından yaptı. Gül, "1 Mayıs 2012 yılında itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolaysıyla Taksim bu anlamda bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik" dedi.

ÇERKEZOĞLU "TAKSİM'DE KARANFİLLERLE YÜRÜYECEĞİZ" DEMİŞTİ

2 Nisan'da bir açıklama yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kitlesel olarak Taksim Meydanı'nda kutlayacaklarını açıklamıştı. Çerkezoğlu, "1 Mayıs'ta demokrasi şimdi, Taksim şimdi diyoruz. Kararımız kesindir. 1 Mayıs sabahında bir elimizde karanfil, bir elimizde çocuklarımızla Taksim Meydanı'na yürüyeceğiz" demiş, ardından da diğer işçi  örgütlerle birlikte resmi başvuruyu İstanbul Valiliği'ne yapmıştı.

Çerkezoğlu, ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu hakkın kullanımı 2013 yılından beri keyfi bir biçimde engellendiğini belirterek, "Son olarak geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi, tarihsel bir karar verdi. Kararları herkes için bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi kararını verdi ve bu karar kesindir. Anayasa Mahkemesi kararı, açıkça '1 Mayıs'ta Taksim'de olmak, her işçinin, emekçinin hakkıdır' diyor. Bu hakkı engellemek açıkça hukuk dışıdır" demişti.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: TAKSİM BU TÜR ETKİNLİKLERİN TAMAMINA KAPALI

Taksim başvurusuna yanıt 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri sonrasında İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Gül, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen Taksim'in 1 Mayıs'a, işçilere kapalı olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Önümüzde 1 mayıs etkinlikleri var. Biliyorsunuz 1 Mayıs 2012 yılında itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolaysıyla Taksim bu anlamda bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere talep eden herkes ile konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik. İstanbul'un her hangi bir yerinde uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse bunun çoşku içerisinde, günün anlamına uygun bir şekilde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik, kendi aralarında istişare ediyorlar. İnşallah her sene olduğu gibi kutlanır. Bu sene de 1 Mayıs Birlik ve Dayanışma Günü olarak emekçilerimizin bayramı olarak İstanbul'da, İstanbul'umuza yakışır bir şekilde coşku içerisinde kutlanır. Olayın taraflarıyla biz iki kez görüştük, muhtemelen bu hafta içerisinde netleşir. Kutlanacak yer itibariyle netleşir. Biliyorsunuz 2012 yılından itibaren öyle. Taksim'in dışındaki her hangi bir alanda kutlanacak. O alanın neresi olacağına karar verip talep edecekler biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere ne gerekiyorsa üzerimize yapacağız"

AYM "HAK İHLALİ VAR" DEMİŞTİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi 5 ay önce Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin "Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi" olduğuna karar vermişti. Oy çokluğu ile alınan kararda, 1977 yılındaki katliama atıfla Taksim'in işçi ve emekçilerin 'ortak hafızası' ve 'sembolik değeri' olduğuna vurgu yaparak, meydanın önemine ilişkin şu değerlendirmeye yer vermişti:

"İçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada olanların dayanışmasının değil, aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için burada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır"

Kaynak: ANKA

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