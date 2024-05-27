Taksim Sinema Buluşmaları-12: Filistin Temalı 8 Kısa Film İzleyiciyle Buluştu

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"Taksim Sinema Buluşmaları-12" başlıklı etkinlikte Filistin temalı 8 kısa film izleyiciyle buluştu.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda "Black Bird" (Kara Tavuk), "Shadows of Freedom" (Özgürlüğün Gölgeleri), "Roof Knocking", "Numbers" (Sayılar), "100 Balfour Road", "Long Live Palestine", "Witness" (Şahit) ve " Gazze'de Barış" filmlerinden oluşan "Filistin Filmleri Seçkisi" gösterimi gerçekleştirildi.

Filistinlilerin acıları, yaşamları ve sevinçlerini ekrana yansıtan filmlerin yönetmen, yapımcı ve oyuncuları, gösterimlerin ardından sinemaseverlerle bir araya gelerek, filmlerini ve Gazze'de yaşananları değerlendirdi.

Uluslararası Sinema Derneği Başkanı, yapımcı ve yönetmen Nazif Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene İsrail'in saldırılarının başladığı ilk günlerde Filistin özel programı düzenlediklerini belirterek, Nawras Abu Saleh'in yönettiği "Oversized Coat" (Büyük Gelen Palto) filminin gösterildiği etkinlikte yönetmenle söyleşi yaptıklarını da kaydetti.

Filistin'deki direnişe sinemayla katkı sağlamak için Türkiye'deki çeşitli illerde film gösterimleri organize ettiklerini dile getiren Tunç, şunları aktardı:

"Elimizden gelen sadece bu. Yapılan filmlerle sinemanın diliyle bir algı oluşturmak, sinemayla intifadaya katkıda bulunmak, bu soykırımın bitmesine ve yapanların cezalandırılmasına yönelik sanat camiası ve sanatçılar olarak kıyama kalkmak niyetindeyiz. Filistin'i gündemde tutmak, unutmamak, unutturmamak istiyoruz."

"Zafer getiren filmlerle bir arada olmak istiyoruz"

Black Bird filmine imza atan senarist-yönetmen Zeynep İncetekin de Filistinlilerin yaşadığı zulmü anlatmak ve farkındalık oluşturmak için 2021'de başladıkları animasyon filmde, evleri yıkılan Filistinlilerin hikayesini kuşlar üzerinden anlattıklarını ifade etti.

Kısa filminin onlarca ülkede gösterildiğini, Türkiye'de ve yurt dışında ödüller aldığını vurgulayan İncetekin, şu bilgileri verdi:

"Evleri yıkılan Filistinlilerin onlarca yıldır yaşadığı zulmü anlatmıştık. Şimdi de anlatmak için tasarladığımız, maalesef çok acı, çok büyük hikayelerimiz var. Bundan sonra animasyon başta olmak üzere, film projelerimizde bunları yazmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. İnşallah daha güzel, zafer getiren filmlerle bir arada olmak istiyoruz."

İncetekin Gazze'de yaşananların çok acı ve dayanılamaz olduğunun altını çizerek, "Biz sonuca bakıp, zaferin bizim olacağına inanıp, bu uğurda vazgeçmeden, asla yenilgiyi kabul etmeden, zafer için savaşacağız ve kazandığımız gün, zaferi hep beraber filmlerimizle kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Filmlerle Gazze ve Filistin'i anlatmak istedik"

Yönetmen Tülay Gökçimen ise "Filistin Filmleri Seçkisi"nin ve izlenen kısa filmlerin önemini vurgulayarak, "Biz bugün burada filmlerle Gazze'yi ve Filistin'i anlatmak istedik." dedi.

Hollywood'un yıllardır Yahudi soykırımı filmleri için seferber olduğuna işaret eden Gökçimen, "Bizim filmlerle anlatacak o kadar çok hikayemiz olmasına rağmen maalesef biz bu konuda çok fazla ürün çıkartamadık, neredeyse hiç film çekemedik. Fakat bu eksikliğin farkındayız ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Gökçimen, Filistin'de yaşananların yanı sıra mültecilerin durumunu da ele alan özel bir seçki hazırladıklarının altını çizerek, "18 ülkeden ödülle dönen Numbers (Sayılar) filmimiz de seçkide yer alıyor. Savaşı, işgali yaşayan insanların sayı olmadığını anlatan kısa animasyon filmimizin ilk gösterimi burada yapıldı. Festival süreci devam ediyor. Film, bir süre daha böyle özel gösterimlerle izleyiciyle buluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Umudun ve kötülüğün aynı anda devam ettiği bir süreç yaşıyoruz"

Her gün bir yerlerde Filistin'in konuşulmasını ve Gazze'de yaşananların insanların gündeminde yer almasını istediklerini dile getiren Gökçimen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de Taksim'de bu filmlerle insanların hayatına Gazze girsin istedik. Her şeyin 7 Ekim'de başlamadığını bu filmlerle anlatmaya çalışacağız. Hem umudun hem zorluğun ve kötülüğün aynı anda devam ettiği bir süreç yaşıyoruz. Dünyanın büyük güçleri bir avuç insana karşı bir savaş, bir soykırım başlatmış durumda ama 'kazanıyoruz' da diyemiyorlar. 7 Ekim'den önce anlatmaya çalıştığımız insan hikayelerini, insanlar şimdi yeni yeni anlamaya başladı. Maalesef çok şey için geç kaldık ama tabii ki umut devam ediyor. Gazze'de son insan kalana kadar bu umut, bu direniş devam edecek."

Tülay Gökçimen, Filistin meselesini gündemde tutmaya devam edeceklerini belirterek, "Bizim de üzerimize düşen bu. Filmlerle sadece savaşı ve soykırımı değil, umutları, yarını ve geleceği de anlatacağız. Mescid-i Aksa, Filistin özgür olana kadar veya diğer İslam beldeleri, Müslümanların olduğu yerler özgür olana kadar, onlar da insanca bir hayat yaşamaya başlayana kadar çalışacağız. Bizler de bu sektörde medya yoluyla derdimizi, onların derdini anlatmaya devam edeceğiz." dedi.