Taksim tramvayında korkutan yangın

12.10.2025 21:19  Güncelleme: 21:30
Taksim Meydanı'ndaki tramvayın ön kısmında çıkan yangın, vatman tarafından söndürüldü.

Taksim Meydanı'nda hizmet veren tramvayın ön kısmında yangın çıktı. Yolcuların indiği sırada meydana gelen yangın, vatman tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından da kontroller yapıldı.

İstanbul'da Taksim Meydanı ile Taksim Tüneli arasında hizmet veren tramvayın ön kısmında yolcuların indiği sırada yangın çıktı.

NOSTALJİ TRAMVAYINDA KORKUTAN YANGIN

Vatman Yasin B. (44) yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

KISA DEVRE NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, öte yandan olay yerine gelen teknik ekiplerin kontrollerinde yangının 'kısa devre' nedeniyle çıktığı belirlendi. İncelemelerin ardından tramvay garaja çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

