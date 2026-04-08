Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dalgası yaşandı. Tarihin en yüksek zamlarından biri pompaya yansıdı.
TÜPRAŞ, bugünden geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarındaki artışı akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirdi. Yapılan düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 7 lira 80 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 60 kuruş zam uygulandı. Zam sonrası gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları yeniden güncellendi.
Eşel mobil sistemi nedeniyle benzine gelen 2 lira 29 kuruşluk artışın sadece 60 kuruşluk kısmı pompaya yansıdı. Zammın yüzde 75'i ÖTV'den düşürüldü. Motorin zammı eşel mobil sınırını geçtiği için zam oranı olduğu gibi yansıdı.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Ankara’da 78,59 TL’den 86,39 TL’ye yükseldi. Benzinin litre fiyatı ise 63,56 TL’den 64,16 TL seviyesine çıktı. Fiyatların dağıtım şirketlerine ve bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebileceği ifade edildi.
Benzin: 63.25 TL
Motorin: 85.29 TL
LPG: 34.99 TL
Benzin: 64.22 TL
Motorin: 86.42 TL
LPG: 34.87 TL
Benzin: 64.50 TL
Motorin: 86.70 TL
LPG: 34.79 TL
