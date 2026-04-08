Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı

08.04.2026 09:00
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı. Gece yarısından itibaren motorine 7 TL 80 kuruş, benzine ise 60 kuruşluk zam geldi. Motorin fiyatları 86 TL'yi aşarak rekor seviyeye çıktı.

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dalgası yaşandı. Tarihin en yüksek zamlarından biri pompaya yansıdı. 

TABELALAR GECE YARISI DEĞİŞTİ

TÜPRAŞ, bugünden geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarındaki artışı akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirdi. Yapılan düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 7 lira 80 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 60 kuruş zam uygulandı. Zam sonrası gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları yeniden güncellendi.

Eşel mobil sistemi nedeniyle benzine gelen 2 lira 29 kuruşluk artışın sadece 60 kuruşluk kısmı pompaya yansıdı. Zammın yüzde 75'i ÖTV'den düşürüldü. Motorin zammı eşel mobil sınırını geçtiği için zam oranı olduğu gibi yansıdı. 

MOTORİN 86 TL’Yİ AŞTI

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Ankara’da 78,59 TL’den 86,39 TL’ye yükseldi. Benzinin litre fiyatı ise 63,56 TL’den 64,16 TL seviyesine çıktı. Fiyatların dağıtım şirketlerine ve bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebileceği ifade edildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 NİSAN ÇARŞAMBA)

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 85.29 TL

LPG: 34.99 TL

Ankara

Benzin: 64.22 TL

Motorin: 86.42 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir

Benzin: 64.50 TL

Motorin: 86.70 TL

LPG: 34.79 TL

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    pompala recep halk bayılıyor sana 82 19 Yanıtla
    0041 0041:
    zoruna mı gitti... 7 29
    İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    0041 hoşuna gitmiş ya Allah bismillah,85 tl az 100 görmezsek gözüm açık gider 100 yıla 100 tl olsun bence 22 3
  • Halil Akpinar Halil Akpinar:
    Llahtan Gabar da petrol cikiyo yoksa kaç TL olurdu 53 13 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    halka gabardı aç ülkeye tok diye araba yaptıkları gibi :) 29 9
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Enflasyona tam gaz devam nolacak bu ülkenin hali 34 4 Yanıtla
  • Filinta Filinta:
    VATAN SAĞOLSUN. 8 21 Yanıtla
  • hakan pekyılmaz hakan pekyılmaz:
    pompala pompala nereye kadar loo şak şakçılar nasıl acıdımı daha geliyor gelmekte olan şak şak 5 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
