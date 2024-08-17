Tarık Ziya Ekinci İçin Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Tarık Ziya Ekinci İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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Eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Tarık Ziya Ekinci için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Ekinci, Diyarbakır'a defnedilmek üzere uğurlandı.

17.08.2024 17:27  Güncelleme: 17:40
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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL)- Eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Ekinci, törenin ardından toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a uğurlandı.

Önceki gün 99 yaşında yaşamını yitiren eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Tarık Ziya Ekinci için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, eski CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, çok sayıda yazar, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sevenleri katıldı.

"Aslında bir çınarı kaybettik"

"Aslında bir çınarık kaybettik" diyen eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şunları söyledi:

"Tarık Ziya Ekinci büyük bir değerdi hepimiz için. Çok üzgünüz, hepimizin başı sağ olsun. Aslında bir çınarı kaybettik. Türkiye tarihinde derin izler bırakan bir insan hakları savunucusunu geride bırakıyoruz ve onu bugün ebediyete uğurlayacağız. Tarık Ziya Ekinci bu ülke için bir şanstı aslında. Çünkü demokrasi mücadelesi veren bir insandı. İnsan hakları savunuculuğu yapan bir insandı. Ama aynı zamanda faili belli cinayetleri araştıran, kendi kardeşinin katillerinin yargılanması için mücadele eden bir insandı. Birlikte çok mücadele verdik faili belli cinayetlerin açığa çıkması için. Ne yazık ki o belki istediğini elde edemedi ama o bize büyük bir miras bıraktı. Bu miras bize ondan kalan büyük bir değerdir. Bu mirası devraldık, bu mücadeleyi devraldık. Onun bıraktığı yerden bunu devam ettireceğiz. Üzgünüz hepimizin başı sağ olsun"

"Bu yüzyılın bütün acılarına tanıklık etmiş bir hafızasıydı aynı zamanda kendisi"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Ekinci için şunları söyledi:

"Tarık Ziya Ekinci büyüğümüz hepimizin öncüsü ve yol göstericisiydi. Türkiye'de demokrasi mücadelesinin öncülerinden birisiydi aynı zamanda. Türkiye'deki meselenin barış içerisinde çözümü için yıllarca çaba sarf etti. Halkının öncüsüydü. Cesaretiyle entelektüel birikimiyle ve vazgeçmeyen kararlılığıyla hepimize yol gösterici oldu. Büyük emekler verdi. Sürgünde yaşadı, cezaevine girdi, işkence gördü ve en yakınını, kardeşini, kendi elleriyle bir faili meçhul cinayetle toprağa verdi. Yani bu yüzyılın bütün acılarına tanıklık etmiş bir hafızasıydı aynı zamanda kendisi. Kişisel olarak da yakınımızdı Diyarbakır'dan, çocukluğumuzdan itibaren komşumuzdu. Onun yürüyüşü, cesareti hekim olarak halkına hizmeti hiçbir zaman hafızalarımızdan silinmeyecek. ve yeni kuşaklar mutlaka onun adını, cesaretiyle birlikte ilçeleriyle birlikte bir yere yazacaktır. Hepimizin başı sağ olsun"

Tarık Ziya Ekinci, yarın Diyarbakır Yenişehir'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Tarık Ziya Ekinci İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Kaynak: ANKA

Ölüm, Politika, Güncel, Son Dakika

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