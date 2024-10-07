Tarım Kongresi Kastamonu'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Tarım Kongresi Kastamonu'da Gerçekleşti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, uluslararası tarım kongresine katılarak önemli katkılar sağladı.

07.10.2024 14:19
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kastamonu'da düzenlenen "Uluslararası Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi"ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölgesel ve ulusal sorunlara bilimsel çözümler geliştirmek amacıyla Uluslararası Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Kongre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Turkish Journal of Agriculture - Food, Science and Technology (TURJAF) Dergisi, Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP) ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ve koordinasyonuyla yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin öncü olduğu ve bu yıl yedincisinin gerçekleştiği kongrenin tarım, gıda, çevre ve biyoloji alanındaki önemli kongrelerden olduğunu belirtti.

Üniversitenin tarım ve gıda alanında uygulama ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini aktaran Uslu, "Ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir yükseköğretim kurumuyuz. Uluslararası kongremizin yedincisinin yoğun bir katılımla ve geniş bir iş birliğinde gerçekleşmiş olması da bu durumu açıkça gösteriyor. Kongrenin tertip edilmesi sürecinde yaptıkları katkılardan dolayı Kastamonu Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi idareleri ile tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım Kongresi Kastamonu'da Gerçekleşti - Son Dakika

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