Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'den su uyarısı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'den su uyarısı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider\'den su uyarısı Açıklaması
20.07.2025 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Geçen yıldan bugüne Türkiye'de yağışlardaki azalış oranı yaklaşık yüzde 26." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Geçen yıldan bugüne Türkiye'de yağışlardaki azalış oranı yaklaşık yüzde 26." dedi.

Gizligider, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımına iki yıl önce başlanan ve Gerze ilçe merkezi ile 16 köye içme suyunun sağlanacağı "Sinop Gerze İlçe Suyu İsale Hattı 2. Kısım" projesinin açılış törenine katıldı.

Gizligider, burada yaptığı konuşmada, tüm insanlar olarak suyun değerini çok daha iyi anladıkları bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yağışlarda azalma yaşandığına dikkati çeken Gizligider, bunun artık tüm insanlığı tehdit edecek boyutlara ulaştığını dile getirdi.

Su sorunun çözümünün devlet-millet bütünleşmesinden geçtiğini anlatan Gizligider, şöyle konuştu:

"Elbette gün ve gün oranları değişmekle birlikte geçen yıldan bugüne Türkiye'de yağışlardaki azalış oranı yaklaşık yüzde 26. Bölge bölge elbette ki farklılıklar var. Bir örnek olsun diye söyleyeyim, Güneydoğu Anadolu'daki bu oran yüzde 53. Trakya'da yüzde 45'lere vardı. Allah'tan Recep Tayyip Erdoğan var, Allah'tan bu iktidar var, Allah'tan bu barajlar yapıldı ki susuzluk yaşamıyoruz. Ancak yapmamız gereken çok iş var. 2002'de yüzde 6 oranında olan kapalı devre sulama oranımız şu an yüzde 37'e geldi. Yeterli mi? Kesinlikle hayır."

Susuzluk tehdidinin başta Akdeniz çanağında bulunan ülkeler başta olmak üzere her bölgeyi hedef aldığını belirten Gizligider, "İnanın her birimizin, her vatan evladının üzerine düşen görevler var. Bu kapsamda belki Sinop, belki Karadeniz, ülkenin diğer bölgelerine göre daha şanslı olabilir ama yol boyunca dikkat etmeye çalıştım, kuruyan derelerin görüntüsü gerçekten yürek burkuyor. Dolayısıyla su hakikaten artık medeniyet, su artık hakikaten vatanın doğrudan karşılığı olmak durumunda." diye konuştu.

Vali Mustafa Özarslan ise vatandaşların yaşam konforlarını doğrudan etkileyen çok önemli bir projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

Özarslan, 2004 yılında faaliyete alınan Erfelek Barajı'nın bölge için ne denli önem taşıdığını bugün bir kez daha anlama fırsatı yakaladıklarına işaret ederek, "Biz bugün eğer bu projenin açılışını yapıyorsak, geçmişte yapılan yatırımların eseridir. Erfelek Barajı'ndan sağlanan içme suyu ile Sinop merkez, Erfelek, Gerze ve civar köylerimizin su ihtiyaçları uzun yıllar güvence altına alınmıştır." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de iktidar olarak Sinop'un içme su sorunun çözümüne yönelik bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını anlattı.

Erfelek Barajı'ndan Gerze ilçesine temiz içme suyu sağlanmasının maliyetinin de 453 milyon lira olduğunu ifade eden Maviş, projenin hayırlı olmasını diledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "su hayattır" sözünün kendileri için ilham kaynağı olduğunu aktararak, bu hedefle Türkiye'nin 81 ilinde su sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Ebubekir Gizligider, Politika, Türkiye, Güncel, Çevre, Tarım, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'den su uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

14:31
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
14:01
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
11:40
ABD’den Şam yönetimine “Süveyda“ çağrısı
ABD'den Şam yönetimine "Süveyda" çağrısı
11:08
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS’de büyük başarı 200 öğrenci derece aldı
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden YKS'de büyük başarı! 200 öğrenci derece aldı
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 15:13:25. #7.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'den su uyarısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.