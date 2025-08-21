Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Düzce\'de konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Devlet Su İşleri görevini fazlasıyla yapıyor. Kendi görevini yapamayan ya da bu konuda yardım isteyen bütün belediyelerimizi hiçbir zaman geri çevirmiyor. Belediyelerimizin algının değil, suyun yönetimini yapması gerekir." dedi.

Merkez ilçeye bağlı Beyköy beldesindeki Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'nde konuşan Yumaklı, hayat kaynağı suya dair yatırımları bir an bile gecikmeksizin yapmak üzere gece gündüz 7/24 çalıştıklarını söyledi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "olmaz" denilenlerin olduğunu, "yapılamaz" denilen işlerin de yapıldığını vurgulayarak, Ilısu ve Yusufeli gibi kendi kategorilerinde dünya literatürüne girmiş olan barajlar, Ermenek gibi mühendislik harikaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Su Temin Projesi gibi, Mavi Tünel ve Çine Adnan Menderes Barajı gibi asırlık özlemlerin son bulduğunu kaydetti.

Bu eserlerle 23 yıl içinde 10 bin 663 tesisin hizmete alındığını dile getiren Yumaklı, "Yaptığımız çalışmaların en önemlilerinden biri de içme suyu projeleri. Bu kapsamda son 23 yılda içme suyu temin amaçlı 75 baraj ve gölet inşa edildi. Bu sayede 3,4 milyar metreküp su daha fazla depolanmış oldu." dedi.

Yumaklı, kaynağından arıtma tesisine kadar 5 bin 500 kilometre isale hattı döşendiğini dile getirerek, "Devlet Su İşlerinin bütün projelerinde döşenmiş olan boruların toplam uzunluğu 115 bin kilometre. Büyüklüğünü şöyle algılayalım, bunu dünyayı çevreleyecek şekilde yan yana dizmiş olsak dünyayı 3 kere saracak yatırım hizmete alınmış oldu." diye konuştu.

Şehirlerin 2050'ye kadarki su ihtiyaçlarını karşılamak için altyapının hazırlandığını, son dönemde iklim krizi sebebiyle bazı kentlerin içme suyu maksatlı barajlarında problem yaşadıklarını gördüklerini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bazı yerel yönetimlerin, barajlar ve kaynak suyu kullanımlarıyla alakalı bunların zamanını ve durumunu, enerji maliyetlerini gözeterek ya da farklı maliyetlerini gözeterek yerinde ve zamanında işletmemeleri, maalesef bugün geldiğimiz sonucu bize gösteriyor. Yani kurak dönemde öncelikli kaynaklardan yıl boyunca maksimum kapasitede faydalanmak, kurak olan yaz döneminde ise barajları kullanmak ve işletmek gerekirken maalesef buna uyulmadığını görüyoruz. Bugün, içme suyuyla ilgili sorun yaşadığını hangi belediye, yerel yönetim söylüyorsa tam da bu sebeple, işletme düzensizlikleri veya uyumsuzlukları sebebiyle içme suyu problemi yaşıyordur."

"Yerel yönetimleri de kayıp kaçak oranlarını indirmeye davet ediyorum"

Yumaklı, binbir zorlukla, çok büyük yatırımlarla isale hattına ve arıtma tesisine kadar getirdikleri suların daha sonra musluklara giderken kimi yerlerde yüzde 50, kimi yerlerde yüzde 60, kimi yerlerde yüzde 70'e varan oranlarda kayıp kaçağın olduğuna dikkati çekerek, bu anlamda bütün yerel yönetimleri de kayıp kaçak oranlarını indirmeye davet etti.

Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son dönemde hem işletme planlarına uymamak hem de kayıp kaçakla ilgili yatırımları yapmayı gereksiz görmek ya da bunu PR'ı yapılamayacak faaliyet, yatırım gibi görmek sebebiyle problem yaşayan bazı belediyelerin burada olayı gerçekliğinden saptırarak Devlet Su İşlerinin görevini yapmadığıyla ilgili dezenformasyon yöntemine girdiğini görüyoruz. Bunun kesinlikle ve kesinlikle haksız suçlama, gerçeği tamamen kapatma ve perdeleme olduğunu belirtmek istiyorum. Devlet Su İşleri görevini fazlasıyla yapıyor. Kendi görevini yapamayan ya da bu konuda yardım isteyen bütün belediyelerimizi hiçbir zaman geri çevirmiyor. Belediyelerimizin algının değil, suyun yönetimini yapması gerekir. Dolayısıyla buradan bu gerçekliği de kendilerine ifade etmiş oluyorum. Düzce'de olduğu gibi belediyelerimizle işbirliği ve koordinasyon içinde illerimizin ihtiyacı neyse Devlet Su İşleri tarafından yapmaya, yatırımlara devam edeceğiz."

Yumaklı, pazartesi günü 4. Ulusal Su Kurul toplantısını yaptıklarını, suyun verimli kullanılması adına kararlar aldıklarını, gelecekte hem küresel iklim değişikliği hem de nüfus artışının oluşturduğu ihtiyaçlar sebebiyle 6 önemli karara imza attıklarını aktararak, su ve sulama alanında bundan önce yaptıkları yatırımlar gibi bu yatırımların da vatandaşın hizmetine çok hızlıca sunulacağını anlattı.

Türkiye'nin su stresi altında bulunduğunu ve kişi başına düşen suyun 1303 metreküp civarında olduğunu dile getiren Yumaklı, "1000 metreküpün altına düştüğünde su fakiri ülke olarak maalesef kayıtlara girmiş olacağız. Bunu engellemek için elbette yağışlar, iklim değişikliği çok farklı sebepler haricinde yatırımlar yaparak, suyu verimli kullanarak tarım, sanayi, bireysel kullanımda bunu yönetebiliriz, yönetmek zorundayız, mecburuz. Dolayısıyla Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin 2023'de himayeleriyle açıklamış olduğumuz Su Verimliliği Seferberliğini Bakanlık olarak gece gündüz bütün illerimizde uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın bizlere desteği son derece önemli." ifadelerini kullandı.

"Suyumuza sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

Yumaklı, son 23 yılda Düzce'nin, su ve sulama alanında önemli dönüşümler yaşadığını, toplam 13,5 milyar civarında 47 eser şehre kazandırıldığını, bunların arasında 2 baraj, 7 hidroelektrik santrali, 4 içme suyu tesisi ve 34 taşkın önleme tesisinin bulunduğunu dile getirerek, DSİ'nin 2025 yatırım programında Düzce için 27 milyar 654 milyon lira maliyetli 79 projenin halihazırda devam ettiğini anlattı.

Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni 2026 yılı bitmeden Düzcelilerin hizmetine sunacaklarını belirten Yumaklı, 1,3 milyar liralık yatırım bedeli bulunduğunu, kentin güvenli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi için hayati rol oynayacağını kaydetti.

Yumaklı, DSİ olarak yaptıkları yatırım ve projelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suyu korumakla vatanı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur." düsturundan hareket ettiklerini ifade ederek, suyun korunması, verimli kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalarındaki en büyük destekçilerinin vatandaşlar olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Ancak alınacak en güçlü tedbirin her bir vatandaşımızın günlük hayatında göstereceği duyarlılık olduğunu biliyoruz, ifade ediyoruz. Suyumuzun tasarruflu, verimli kullanımı konusunda hassasiyet istirham ediyoruz. Unutmayalım, suyumuza sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar hizmet için bizlere talimat veren, bizlerin yatırımlarını en kısa sürede hayata geçirmek için destek veren ve cesaretlendiren saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Su gibi aziz millet, su gibi bereketli ülke, su gibi sonsuza kadar akacak, yaşayacak Türkiye temenni ediyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

Daha sonra dua edilmesinin ardından Bakan Yumaklı ve protokol üyeleri, temel atma işleminin başlaması için butona bastı.

Programa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da katıldı.