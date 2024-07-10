Tarım ve Orman Bakanlığı, Temiz ve Kaliteli Ürün Üreten Üreticilere Mavi Bayrak Veriyor

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TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi ile üreticiler, ilaç kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli yaş meyve ve sebze üretiyor. Kalıntısız üretim yapan üreticilerin bahçelerine ise sembolik olarak mavi bayrak asılıyor. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Tatilde plajlardaki mavi bayrağı gördüğünüzde belli standartlarının üzerinde temizliğe sahip olduğunu biliyorsanız, sera ve örtü altında yapılan bu bayrak çalışmasıyla da bu alanlarda kontrolü bir üretimin yapıldığını anlıyorsunuz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarladan sofraya güvenilir gıda' misyonu doğrultusunda yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi ile üreticiler, ilaç kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli yaş meyve ve sebze üretiyor. Kalıntısız üretim yapan üreticilerin bahçelerine ise sembolik olarak 'mavi bayrak' asılıyor. Projenin başladığı 2010-2024 yılları arasında domates, biber, patlıcan, hıyar, şeftali, kiraz, erik, üzüm, mandalina, çilek, incir ve ayvada toplamda 10 bin 3 üreticiyle 186 bin 705 dekar alanda kalıntısız ürün üretildi. 2024 üretim sezonunda ise Türkiye'de 234 bin 64 dekar alanda üretim yapan 8 bin 468 üreticinin, İzmir'de 8 bin 540 dekar alanda üretim yapan 755 üreticinin bahçesine mavi bayrak asıldı.

'İZMİR'DE BAŞLAYAN PROJE TÜM ÜLKEYE YAYILDI'

EKÜY Projesi bakanlıkta başlamadan, İzmir'de 2008-2009 yıllarında benzer bir projenin uygulanmaya başlandığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Sonrasında bu ülke genelinde yayılmaya başladı. Türkiye'nin birçok noktasında özellikle örtü altı üretimi başta olmak üzere birçok üretim dallarında EKÜY Projesi yönetimi çerçevesinde üretimler yapılıyor. İzmir'de 2008 yıllarında başlayan bu proje daha sonrasında Bakanlığın tüm ülkeyi kapsayacak şekilde bir projesi haline geldi. Şu anda İzmir, proje içinde Türkiye'deki en önemli illerden biri. Hıyar, domates ve birçok sebze grubunda devam ediyor" dedi.

'İZMİR'DE 755 ÜRETİCİ İLE 8 BİN 540 DEKAR ALANDA PROJE UYGULANIYOR'

Projenin İzmir'de 2010 yılında 6 ürün, 218 üreticiyle başladığını aktaran Şahin, 2010-2024 arasındaki geçen süre içerisinde hem üretici sayısı hem de ürün çeşitliğinin arttığını söyledi. Şahin, 2024 yılı üretim sezonunda, İzmir'de 755 üreticiyle 8 bin 540 dekar alanda projenin uygulandığını kaydetti. Üreticilere sertifika ve ürünlerinin ambalajının dışında yapıştırabilecekleri etiketleri verdiklerini aktaran Şahin, "Amacımız üreticiyi korumak. Çünkü üretici olmasa, sıkıntı yaşarız. Ama sadece üretici tarafında değil, tüketicinin rahatlıkla bu ürünlerin ulaşılabilir olması lazım. Ulaşırken de ürünün üzerinde nerede, hangi kimyasalın ne zaman kullanmış olduğunu bilmesi lazım" diye konuştu.

'MAVİ BAYRAK, TEMİZ VE GÜVENİLİR GIDA ÜRETİMİNİN SEMBOLÜ OLDU'

Bahçelere asılan mavi bayraklarla ilgili konuşan Şahin, "Tıpkı plajlarda olduğu gibi temiz ve güvenilir gıdaya, kontrolü bir üretime sahip olduğunu gösteren bir bayrak. Bunun için üreticilerimiz çok ciddi gayret sarf ediyorlar. Bakanlığımızın tüm mensupları alınan bir numuneden kötü bir sonuç çıkmaması için de denetimlerini yapıyorlar. Bakanlığımızın EKÜY sistemi içerisinde ürünlerin etiketli, takip edilebilir, izlenebilir olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Tatilde plajlardaki mavi bayrağı gördüğünüzde belli standartlarının üzerinde temizliğe sahip olduğunu biliyorsanız, sera ve örtü altında yapılan bu bayrak çalışmasıyla da bu alanlarda kontrolü bir üretimin yapıldığını anlıyorsunuz. Bayrak, doğru kimyasalın doğru zamanda uygulandığı ve kalıntı bırakmaksızın üreticilerimizden tüketicilerimize ulaştığını belirten bir sembol" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YİYEBİLECEĞİ ÜRÜNÜ YETİŞTİRMEYE GAYRET EDİYORUZ'

Bahçesine mavi bayrak asılan üretici Yusuf Baş (51), "1997-98 yılında örtü altı seracılığa başladım. İyi tarım uygulamasına da yaklaşık 10 senedir devam etmekteyim. İyi tarım uygulamasını yaparken ürettiğimiz alandan çocuklarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği ürünü yetiştirmeye gayret ediyoruz. Halkımızın kalıntısız, sağlığı için uygun şeyler yemesi için gayret ediyoruz. Ruhsatsız ilaç, hormon kullanmıyoruz. Mevsiminde üretim yapıyoruz. 15 dekar kapalı alanda üretim yapıyorum. Burada üretim yapanların çoğu bilinçli. Bayilerdeki ruhsatlı ilaçları, gübreleri kullanıyorlar. Sayımızın daha çok artmasını, halkımıza sağlığı için ne uygunsa onları kullanmasını tavsiye ederim" diye konuştu.