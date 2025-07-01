Tarımda Don Felaketi: 30 Yılın En Büyüğü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tarımda Don Felaketi: 30 Yılın En Büyüğü

Tarımda Don Felaketi: 30 Yılın En Büyüğü
01.07.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TZOB Başkanı Bayraktar, Türkiye'nin 30 yılın en büyük don felaketini yaşadığını duyurdu.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda son 30 yılın en büyük don felaketinin yaşandığını belirterek, "Bu kadar düşük ısı değerleriyle daha önce hiç karşılaşmadık. Eksi 15-20 derecelere kadar düştük. 3-5 dereceye kadar alınabilecek tedbirler vardır ama bu seviyedeki soğukta hiçbir tedbir işe yaramaz ve nitekim yaramadı" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Osmaniye Ziraat Odası'nı ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Toplantıda tarım sektörünün karşı karşıya olduğu sorunları değerlendiren Bayraktar, özellikle son dönemde yaşanan doğal afetlerin sektöre ağır darbeler vurduğunu ifade etti. Bayraktar, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. 6 Şubat depremi gibi, tarım sektöründe de adeta bir deprem yaşadık. Bu gerçeği herkesin kabul etmesi gerekiyor. 65 ilde çok ciddi bir don felaketiyle karşı karşıya kaldık. Üreticilerimiz ve üretim alanlarımız büyük zarar gördü. Üzülerek söylüyorum ama bu bir gerçek" dedi.

'EKSİ 20 DERECELERLE KARŞILAŞTIK'

Son 30 yılın en büyük don felaketinin yaşandığını belirten Bayraktar, "Bundan sonraki süreçte Akdeniz havzasında bulunan bir ülke olarak bu afetlere hazırlıklı olmalıyız ve zaman zaman yaşayacağız. Bu konuda alabildiğimiz tedbirler var alamadığımız tedbirler var. Bu don felaketi son 30 yılın en büyük felaketlerinden bir tanesi. Yani son 30 yıldır biz bu kadar düşük ısı değerleriyle karşı karşıya kalmadık. Eksi 15-20 dereceleri bulduk ve böyle bir felaket karşısında hangi tedbiri alacaksınız? 3 derece, 5 derece bilemedin 10 derece için alınabilecek tedbirler vardır ama bu seviyedeki soğukta hiçbir tedbir işe yaramaz ve nitekim yaramadı. Bazı ürünleri kurtarabilme imkanınız olabilir ama eksi 20 dereceleri gördük, hiçbir tedbir fayda etmez ve nitekim de etmedi" dedi.

AFET SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Bayraktar, Türkiye'de afet sayısının ciddi oranda arttığını vurgulayarak, "2014 yılında 500 olan afet sayısı 2024'e geldik bin 257'ye çıktı. 2025'e de çok hızlı başladık. Yani görmediğimiz bir afet kalmadı, don, dolu gördük, aşırı yağışlardan zarar gördük, hortum yoktu son yıllarda hortumu da görmeye başladık. Şimdi en büyük tehditlerden bir tanesi, bu bölgede de yaşıyoruz, kuraklık tehdidi ile karşı karşıyayız. Fakat havalar ısındı şimdi tarım sektöründe yangın felaketi başladı, yangınla zarar görmeye başladı. Köylerimiz evlerimiz yanıyor, ürünlerimiz zarar görüyor bazı hayvan varlıklarımızı kaybediyoruz" diye konuştu.

'ŞİDDETİ ARTAN AFETLER DAHA BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇIYOR'

Afet sayısından ziyade şiddetinin artmasının daha büyük sorunlara yol açtığını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Çünkü şiddet arttıkça zarar verme oranı fazlalaşıyor. Nitekim vilayetlerde bahçeleri gezdiğimizde bunu gördük. Yüzde 100'e varan oranlarda, bahçelerdeki bütün ürünleri bitirdiği gibi dallara zarar vermiş, bazı bahçelerde meyve ağaçlarının gövdeleri yanmış. Bu ne demek? Önümüzdeki yıllarda bu bahçelerde meyve tutumu olmayacak demektir. Birkaç yıl meyve alamayacak bahçeler gördük."

'MEVSİMSEL KAYMALAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK'

Mevsimsel kaymaların tarımı olumsuz etkilemeye devam edeceğini belirten Bayraktar, "Kış mevsimini yaşayalım derken kışı yaşayamadık, sonbahar gibi geçti. İlkbahara geldik, yağış beklerken aniden bir kar geldi, karla beraber bir soğuk, bir don felaketi geldi. Hiç beklemediğimiz bir don felaketi geldi, kaldı ki bu bölge şubat ayında da don felaketini yaşadı. Yani hem şubat ve nisan ayında bir felaketle karşı karşıya kaldık ve maalesef bu birçok ürüne zarar verdi" diye konuştu.

Şemsi Bayraktar, konuşmasının sonunda tarım sektörünün iklim değişikliği ve afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, alınabilecek önlemler üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Şemsi Bayraktar, daha sonra ise üreticilerin sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Şemsi Bayraktar, Doğal Afetler, Kültür Sanat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarımda Don Felaketi: 30 Yılın En Büyüğü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Misbah Demircan’dan Tunus’ta Türk sanayicilere destek Ahmet Misbah Demircan'dan Tunus'ta Türk sanayicilere destek
UEFA’dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa’dan men edildi UEFA'dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa'dan men edildi
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Kahraman baba, gemiden denize düşen kızını dakikalar süren mücadele sonrası kurtardı Kahraman baba, gemiden denize düşen kızını dakikalar süren mücadele sonrası kurtardı
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
İzmir’de yangına neden olan iki hata Felaket göz göre göre gelmiş İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş
Beşiktaş’a transferini babası bozmuştu Osayi’nin yeni takımını duyurdular Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan’ın annesinden yürek yakan paylaşım 30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor
Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları

12:59
Bursa’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
12:22
Tunç Soyer’i o mu şikayet etti Gözlerin çevrildiği Cemil Tugay’dan açıklama var
Tunç Soyer'i o mu şikayet etti? Gözlerin çevrildiği Cemil Tugay'dan açıklama var
11:04
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
18:12
Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ın maaşına dev zam
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın maaşına dev zam
18:04
AFAD’dan orman yangınlarından etkilenenlere destek
AFAD'dan orman yangınlarından etkilenenlere destek
17:57
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır
17:21
Tek böbrekler spor yapamazsın dediler Oğluna böbreğini veren kadın sporcudan kick boksta dev başarı
Tek böbrekler spor yapamazsın dediler! Oğluna böbreğini veren kadın sporcudan kick boksta dev başarı
17:15
İsrailli Bakan’dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında
İsrailli Bakan'dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında
17:11
Yürek sızlatan görüntü Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı
Yürek sızlatan görüntü! Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı
17:06
Barış Alper’in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
17:03
Fethiye’de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü
Fethiye'de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü
16:50
Baykar ihracatta yeniden ilk 10 firma arasında
Baykar ihracatta yeniden ilk 10 firma arasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 13:30:07. #7.12#
SON DAKİKA: Tarımda Don Felaketi: 30 Yılın En Büyüğü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.