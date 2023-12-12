TARTIŞAN ÇİFTE MÜDAHALE EDİNCE BIÇAKLANDI: KİMSEYE YARDIM EDEMİYORUM

KOCAMUSTAFAPAŞA'da sokak ortasında tartışan çifti görüp, erkeğin kadına zarar vermemesi için uyarıda bulunduğu için bıçaklanan Mehmet İşçi'yi (48), yaraladığı iddia edilen sanık Ataberk Özcan 11 ay sonra tahliye edildi. Olayda 5 bıçak darbesi alıp açık kalp ameliyatıyla ölümden dönen Mehmet İşçi, "Artık kimseye de yardım edemiyorum çünkü aynı şeyle de karşılaşabilirim. Adalet bekliyorum, suçlunun dışarıda değil içeride olması gerekiyor" diyerek tepki gösterdi.

Olay, 17 Aralık 2022 tarihinde meydana geldi. Ataberk Özcan ve sevgilisi Meltem Çağlar, Yapağı Sokak üzerinde tartışırken, sokaktan geçen Mehmet İşçi de erkeğin kıza zarar vereceğini düşünerek yanlarına gitti. Mehmet İşçi'nin sözlü uyarısına önce Meltem Çağlar, sonra Ataberk Özcan tepki verdi. Kısa bir tartışmanın ardından iki sevgili, Ali Şir Nevai Sokağa doğru ilerledi. İddiaya göre Mehmet İşçi, şüphelilerin ardından yürümeye devam etti. Çıkan arbedede çift birlikte hareket ederek İşçi'yi itip yere düşürdükten sonra Ataberk Özcan kesici bir aletle saldırdı. Olay sonrasında şüphelilerden sadece Ataberk Özcan gözaltına alındı. Özcan çıkarıldığı adliyede 19 Aralık'ta tutuklandı.

15'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılıkça hazırlanan iddianameye göre, şikayetçi Mehmet İşçi her iki şüphelinin de elinde bıçak gördüğünü söylerken; şüpheliler bu suçlamayı reddettiler. Adli tıp raporuna göre Mehmet İşçi'nin hayati tehlikeye girecek derecede yaralandığı tespit edildi. İddianamede, suçtan kurtulmaya yönelik savunma yapan Ataberk Özcan ve Meltem Çağlar'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

SANIK ÇİFT: BİZDE BIÇAK YOKTU

İstanbul 21.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 31 Mayıs 2023'teki ilk duruşmasında, savunmasını yapan Ataberk Özcan, dövmeci ve kurye olduğunu söyleyerek olay günü kız arkadaşıyla aralarında bazı sorunlar olduğu için tartıştıklarını ve seslerinin bu nedenle yüksek çıktığını söyledi. Özcan, "Ancak Meltem ile kavga durumumuz yoktu. Mağdur, bize küfretti. Cevap vermedim. Elinde bira poşeti vardı. Sarhoştu. Kötü bir şey yapmadığımızı söyleyerek yolumuza devam ettik. Arkamızdan gelip bağırarak 'Kıza zorla bir şey mi yapıyorsun?' dedi. Ben de 'Ağabey biz arkadaşız, ona kötü bir şey yapmam, sadece konuşuyoruz' dedim. Bana, 'Zarar da veremezsin, kavga edemezsin' deyip küfretti. Meltem'in elini tutup yürümeye devam ettim. Meltem'e 'O...' deyip göğsüne vurdu ve tuttu. Meltem de şikayetçinin tuttuğu eline vurarak kendisini kurtarmaya çalıştı. Ancak şikayetçi bu kez Meltem'in boynuna yumruk attı. Meltem yere düştü. Ben de şikayetçiyi durdurmak için tekme attım. Boğuşmaya başladık elindeki bira şişeleri düştü kırıldı. Sonra yerde birlikte boğuştuk. Çevredekiler müdahale etti. Sol elimde acı hissettim, kesik vardı. Sonra Meltem ile kalktık, uzaklaştık" dedi. "Kesinlikle elimde bıçak yoktu, bıçaklamadım" diyen sanık Özcan, şikayetçinin ne şekilde yaralandığını bilmediğini öne sürdü. Sanık Meltem Çağlar ise Ataberk Özcan ile aralarındaki sorunları konuşmak için işyerine gittiğini, sesleri yüksek çıkarak tartıştıklarını, birlikte ağladıklarını, sonrasında ilk kez gördüğü şikayetçinin kendilerine küfrederek sataştığını, sonrasının da Özcan'ın anlattığı gibi olduğunu, üzerlerinde bıçak olmadığını ileri sürdü.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Aynı duruşmada ifade veren şikayetçi Mehmet İşçi de tartışan çifti görünce yanlarına gittiğini, Meltem'e "Sana bir şey mi yapıyor. Ben seni korumak için geldim" dediğini, Meltem'in ise "Biz sevgiliyiz, s...g." dediğini, bunun üzerine ne haliniz varsa görün deyip evine doğru yürüdüğünü, ancak Ataberk'in "Bana niye engel oldun, ağzını burnunu dağıtsaydım" dediğini, kendisinin neden küfrettiğini sormasıyla Ataberk'in üzerinden çıkardığı bıçakla hamle yaptığını, sonra da bıçağı Meltem'in elinde gördüğünü, bıçaktan kaçındığını, elinde kola, meyve suyu olan poşeti savurduğunu, poşetin yırtıldığını, Ataberk'in tekme atmasıyla yere düştüğünü, bu kez sırtından bıçaklanmaya devam ettiğini, o sırada geçen bir arabadaki 3 gençten birinin Ataberk'e tekme atarak uzaklaştırdığını, sonra kendisini hasteneye götürdüklerini anlattı. Şikayetçi İşçi, olay günü kesinlikle alkollü olmadığını ve sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

4'ÜNCÜ DURUŞMADA TAHLİYE

2 Kasım 2023 tarihli 4'üncü duruşmada, sanık Ataberk Özcan'ın avukatı, kamera kayıtlarına göre müvekkillerinin ısrarlı şekilde takip edildiğini, sanığı tahrik edici tavırlar sergilediğini, olayın meşru müdafaa olduğunu belirterek tahliye talep etti.

Şikayetçi avukatı ise müvekkilinin açık kalp ameliyatı olduğunu, 5 bıçak darbesine maruz kaldığını, hayati tehlike geçirdiğini ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme, sanığa atılı eylemin değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi. Tahliye kararı üzerine Mehmet İşçi, basın açıklaması yaparak karara tepki gösterdi.

"20 SAAT YOĞUN BAKIMDA MÜDAHALE EDİLDİ"

Film setlerinde ışık şefliği yaptığını belirten Mehmet İşçi, "Evimin aşağısında bir çiftin tartıştığını gördüm. Tartışma sonrası sokağın arasına gittiler, sokakta devam ettiler. Kadına şiddet uygulayacak diye gittim. Çünkü çok bağıra çağıra kavga ediyorlardı ve elleri, kolları artık birbirlerine değmeye başlamıştı. Ben de şiddet uygulayacağını düşündüğüm için yanlarına gittim. 'Hayırdır ne olur kıza zarar mı vereceksin?' diye sordum. O da 'Biz sevgiliyiz git' dedi. Ben de 'Kızım tamam sevgilisiniz de sana zarar verecek' dedim. Çocuk arkasından bıçak çıkarttı. Kızın arkasındaydı. Kız aldı bıçağı bana doğru savurdu, boğazımı kesti. Ben geri çekilmeseydim herhalde daha fazla kesecekti. Daha sonra 'Ne haliniz varsa görün' dedim. Yürümeye başladım. Onlar da arkamdan yürümeye başladılar, tam arka sağ çaprazımdan çocuk bu sefer, 'Bıraksaydın şöyle yapsaydım böyle yapsaydım' diyerek küfürlü konuşmaya başladı. 'Ne küfrediyorsun sen' dedim. Bıçak hala kızın elindeydi, önüme geçti. Kız tek darbeyle kalbime soktu çıkardı bıçağı. Daha sonra çocuk tekme attı, ben yere düştüm. Üstüme çıktı, sırtımdan bıçaklamaya başladı. Yanımızdaki arabadan birisi çıktı. Tekme atıp çocuğu üzerimden aldı. Yoksa bıçaklamaya devam edecekti. Sonra ikisi birden kaçtılar. Oradaki çocuklar sağ olsun ambulans çağırdılar. Ambulans geldi birkaç dakika içinde hastaneye götürdüler" dedi. İşçi, "20 saat kadar acilde yoğun bakımda müdahale edildi. Hastanede şikayetçi olduk, şu anda mahkememiz sürüyor. 20 saat sonra bana acilen kalp ameliyatı yaptılar. Kalp kapakçığımda kanama vardı, yara vardı. Akciğerime sırtımdan gelen bıçaklardan bir tanesi de akciğerime girmiş 1,5 santim kadar" diye konuştu.

"TEKRAR BANA AYNI ŞEYİ YAPABİLİR"

Mahkemenin dördüncü celsesinde kendisini bıçaklayan sanığın tahliye edildiğini belirten Mehmet İşçi, "Suç işleyecek potansiyeldeki bir insan tekrar bana gelip aynı şeyleri yapabilir, evime gelip tehdit edebilir veya gece vakti önüme çıkabilir. Bu olay yaşandıktan sonra işe başladım, aynı olayı gördüm ve hemen uzaklaştım. Artık kimseye de yardım edemiyorum çünkü aynı şeyle de karşılaşabilirim. Adalet bekliyorum, suçlunun dışarıda değil içeride olması gerekiyor. Cezası ne ise almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"KİMSEYE YARDIM EDEMİYORUM"

Normal yaşamına döndüğünü ancak hala olayın izlerinin kaldığını belirten İşçi, "Aradan neredeyse bir sene geçti. Kimseye yardım edemiyorum. Etrafımı devamlı kontrol ediyorum, akrabaları, arkadaşları veya ailesi tehdit ederler mi korkusuyla yaşıyorum" dedi. Mehmet İşçi'nin ablası İlknur İşçi de kardeşine yardım eden kişinin mahkemeye gelip tanık olarak ifade vermesi dileğinde olduklarını söyledi.