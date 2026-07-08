TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Başlıyor - Son Dakika
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TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Başlıyor

TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Başlıyor
08.07.2026 22:49
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55. TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası, 11-14 Temmuz'da iki etapta düzenlenecek.

TÜRKİYE Açık Deniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından AKPA Kimya ana sponsorluğunda bu yıl 55'incisi düzenlenen TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın basın lansmanı gerçekleştirildi. Lansmanda konuşan TAYK Viskomodoru Selma Altay Rodopman, "Bu yıl yarışımızı yelkencilerimizden gelen talep doğrultusunda iki etap olarak düzenledik. Birinci etap İstanbul'dan start alarak Bozcaada'da sona erecek, ikinci etap ise Bozcaada'dan start alarak Çeşme'de tamamlanacak. 11-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak yarışa ekiplerimiz, Boğaz'dan Ege'ye uzanan yaklaşık 265 deniz millik bir alanda gece seyriyle başlarken, değişken rüzgarlarla geçerek değişik ve gerçek bir açık deniz serüveni yaşayacaklar" dedi.

Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından AKPA Kimya ana sponsorluğunda bu yıl 55'incisi düzenlenen TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın basın lansmanı gerçekleştirildi. Yelken dünyasını bir araya getiren İstanbul'da düzenlenen organizasyona TAYK Viskomodoru (İkinci başkan) Selma Altay Rodopman, TAYK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Karamehmet, AKPA Chemicals Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan, TAYK Yarış Jüri Başkanı İlker Bayındır, başhakem Ahmet Rıza Bayrı da katıldı.

'DENİZ KUVVETLERİ KUPASI TÜRK YELKENCİLİĞİNİN SİMGESİ OLMUŞTUR'

Programda konuşan TAYK Viskomodoru Selma Altay Rodopman, "Bir açık deniz yarışının yarım asrı aşması, dünyanın çok az organizasyonuna nasip olur. Fastnet, Sydney Hobart gibi dünyanın köklü yarışları, kendi denizcilik kültürlerinin bir simgesi haline gelmiştir. Deniz Kuvvetleri Kupası da 55 yıldır aralıksız devam etmesi nedeniyle Türk tarihinde, Türk yelkenciliğinin simgesi olmuştur. 1970'lerden itibaren yalnızca 7 tekneyle başlanan bu yarış, bugün yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı uluslararası bir filoya dönüştü. Buna tanıklık etmek bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.

'BU YIL YARIŞIMIZI İKİ ETAP OLARAK DÜZENLEDİK'

Rodopman, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde görev yaptığım yıllarda şunu çok net gördüm. Büyük spor organizasyonları yalnızca yarış düzenlemez, sporun gelişmesine yön verir, yeni sporcular yetiştirir ve uluslararası itibar sağlar. AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası da yat dünyası için tam da bu anlamı taşımaktadır. Bu yıl yarışımızı yelkencilerimizden gelen talep doğrultusunda iki etap olarak düzenledik. Birinci etap İstanbul'dan start alarak Bozcaada'da sona erecek, ikinci etap ise Bozcaada'dan start alarak Çeşme'de tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

'YARIŞ BOĞAZ'DAN EGE'YE UZANAN YAKLAŞIK 265 DENİZ MİLLİK BİR ALANDA GECE SEYRİYLE BAŞLAYACAK'

Rodopman, "11-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak yarışa ekiplerimiz, Boğaz'dan Ege'ye uzanan yaklaşık 265 deniz millik bir alanda gece seyriyle başlarken, değişken rüzgarlarla geçerek değişik ve gerçek bir açık deniz serüveni yaşayacaklar. Bu rota yalnızca bir parkur değil, Çanakkale'nin tarihine, Bozcaada'nın ve Ege'nin eşsiz güzelliklerine uzanan bir denizcilik macerası. Yelkenciliği eşsiz kılan şey de bu değil mi zaten? Şunu unutmamak gerek, bu büyüklükteki bir organizasyon ancak güçlü iş birlikleriyle mümkün olabilir. İşte bu yüzden, yarışa katkı veren ve temel bileşeni olan tüm kuruluşlara ve kurumlara teşekkür etmek istiyoruz. Ana sponsorumuz AKPA Chemical'a ve yarışmamıza verdiği değerli destek için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Rotamız boyunca bize destek veren valiliklerimiz, belediyelerimiz ve özellikle filomuzu adasında ağırlayacak olan Bozcaada Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bu yarışın başladığı günden bu yana himayesini esirgemeyen Türk Deniz Kuvvetlerimize, yarış boyunca tüm yelkencilerimizin güvenliğini sağlayan, uzun yıllardır omuz omuza çalıştığımız Kuzey ve Güney Saha Komutanlıklarımıza ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımıza en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. Onlar bu yarışın adıdır, güvencesidir" dedi.

'BU MİRASIN ARKASINDA EMEK, KARARLILIK VE ORTAK AMAÇ VARDIR'

AKPA Kimya Başkanı Kemal Darcan, "Bugün burada konuşmama yelken sporuna gönül vermiş biri olarak, Deniz Kuvvetleri Kupası'nın ülkemizin denizcilik kültürünü yaşatan ve gelecek nesillere aktaran önemli bir yarış ve değerli bir miras olduğunu vurgulayarak başlamak istiyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Denizle olan bağımızı güçlendiren ve uluslararası düzeyde ülkemizi başarıyla temsil eden bu köklü organizasyonun bir parçası olmak bizler için mutluluk vericidir. 55 yıldır devam eden bu mirasın arkasında tesadüfler değil emek, kararlılık, ortak amaç ve sürekli gelişim vardır. AKPA Kimya olarak sanayide olduğu kadar, sosyal ve sportif yaşamda da değer üretmeyi sorumluluğumuz olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'CENTİLMENCE BİR MÜCADELE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Darcan, "Disiplin, takım ruhu, dayanıklılık ve mükemmeliyet gibi yelken sporunun temsil ettiği değerleri kendi kurum kültürümüzle örtüştürüyoruz. Ana sponsorluğumuzun 5'inci yılında ülkemizin spor kültürüne katkı sağlayan, genç nesillere ilham veren ve Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü arttıran böylesine değerli bir spor organizasyonunun destekçisi olmuş bulunmaktan gurur duyduğumuzu söyleyerek sözlerime son veriyor ve centilmence bir mücadele olmasını temenni ediyorum" dedi.

KUPA DEVİR TESLİMİ YAPILDI

Konuşmaların ardından program, 'Deniz Kuvvetleri Kupası Devir Teslim Töreni' ile devam etti. TAYK Viskomodoru Selma Altay Rodopman ile TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışları 55'inci Yıl Başhakemi Ahmet Rıza Bayrı'nın katılımıyla gerçekleşen törende, kupanın devir teslimi yapılarak organizasyonun resmi süreci tamamlandı. Basın lansmanı, gerçekleştirilen törenin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Etkinlik, Güncel, Tayk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Başlıyor - Son Dakika

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