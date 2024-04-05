TBB ve 81 Baro, 5 Nisan Avukatlar Günü için ortak açıklama yaptı - Son Dakika
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TBB ve 81 Baro, 5 Nisan Avukatlar Günü için ortak açıklama yaptı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 81 baro, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle ortak açıklama yaparak, avukatların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Açıklamada, mesleğin ekonomik, hukuki ve fiziki şiddetle karşı karşıya olduğu vurgulandı. TBB ve 81 baro, 27 Nisan'da Ankara'da 'Avukat İçin de Adalet' sloganıyla eylem yapacaklarını duyurdu.

05.04.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 81 baro, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hale getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. Türkiye'nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara'da 'Avukat İçin de Adalet' demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz" denildi.

TBB ve 81 baro, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bugün ortak açıklama yaptı. Baronun açıklamasında avukatların meslekte sorunlarının çözümüne yönelik taleplere yer verildi. TBB ve 81 baro, 27 Nisan Cumartesi günü Ankara'da "Avukat İçin de Adalet" sloganıyla eylem yapacak.

TBB ve 81 baronun ortak imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"BARO VE AVUKAT ZAYIF DÜŞERSE, BUNDAN EN BÜYÜK ZARARI YURTTAŞLAR VE HUKUK DÜZENİ GÖRÜR"

"Demokratik toplumun temel direği adalet; adalete erişimin güvencesi avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu barodur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür.

"MESLEĞİMİZİN VE BAROLARIN EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TARİHİMİZİN EN ALT DÜZEYİNE İNMİŞ DURUMDADIR"

Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep 'Güçlü Baro Güçlü Avukat', 'Herkes için adalet, adalet için avukat' dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor. Bugün 'Avukat İçin de Adalet' diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hale getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:

-Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz.

-CMK Ücret Tarifesi'nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz.

-Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz.

-Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz.

-Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz.

-Mesleğimizin itibarının korunmasını istiyoruz.

-Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz.

-Stajyer avukatlar için Hazine'den karşılanan ücret istiyoruz.

-Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz.

-Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz.

-Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.

-Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz.

-Avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz.

-Kişisel verilerin korunması vb. gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.

-Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini istiyoruz.

-Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz.

"27 NİSAN 2024 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 'AVUKAT İÇİN DE ADALET' DEMEK İÇİN BULUŞUYORUZ"

Türkiye'nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara'da 'Avukat İçin de Adalet' demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz. Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, 'Avukat için de adalet' mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBB ve 81 Baro, 5 Nisan Avukatlar Günü için ortak açıklama yaptı - Son Dakika

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