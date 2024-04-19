TBMM 23 Nisan kutlamalarında başarılı çocuklar yer alacak

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TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dolayısla Meclis'te 4 gün boyunca özel etkinlikler düzenleneceğini, bu yıl bir ilk kez TBMM Genel Kurul Salonu'nda bilimde, eğitimde, sporda ve sanatta başarı elde etmiş, derece almış çocukların bulunacağını söyledi.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verdi. Çalışmalara üç ay önce başladıklarını belirten Uzun, pandemi süreci ve depremden dolayı önceki 23 Nisan ve sonraki 23 Nisan kutlamaları doğal olarak biraz sönük geçtiğini hatırlattı. Uzun, "Ama bu yıl bütün şartlar uygun olduğu için biz de 23 Nisan'ı tekrar eski ruhuna kavuşturalım duygusuyla hareket ettik. ve yaklaşık üç aydır çalışmalar yapıyoruz. Aslında her yıl 23 Nisan ile ilgili yapılan rutin programların dışında bu yıl yeni şeyler var" dedi.

Bu yıl her 23 Nisan'da yapılan çocuk özel oturumu konseptini değiştirdiklerini açıklayan Uzun, şu bilgileri verdi:

"Daha objektif ve kalıcı olması için 23 Nisan'ı bu yıl başarı endeksli başarı elde etmiş çocukların buraya gelip hem TBMM kupası ödülü hem de Genel Kurul'a bu çocukların indirilmesi ve orada özel oturumun bu çocuklarla yapılması şeklinde bir karara vardık. Bununla ilgili çalışmalarımızı Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Aile Bakanlığımızla gerçekleştirdik. Bütün bu bakanlıklarımızdaki ve kurumlarımızdaki çocuklar, başarılarına göre belirlendiler, birinci, ikinci, üçüncü. Bu çocuklarımız pazartesi sabah Meclisimizde olacaklar. Sabah ödül töreni olacak, ardından Genel Kurul'a indirilecekler. Dolayısıyla bu yıl 23 Nisan kutlamalarında getirilen çocuklarla ilgili konseptimizi başarı üzerine inşa ediyor olmamız, bunun bundan sonra da kalıcı olması yönünde bir temennimizden kaynaklanıyor. Bundan sonra da her 23 Nisan'da Türkiye'de başarı elde etmiş, bilimde, eğitimde, sporda ve sanatta başarı elde etmiş çocukların buraya gelip Genel Kurulu doldurmalarını bekliyoruz."

Uzun, çocukların katılacağı Genel Kurul'da da her bir çocuğun kendisinin başarılı olduğu branşta konuşma yapacağını da belirterek, "O da bir ilk. Eskiden Genel Kurul'da sadece bir konuşma yapılırdı bu bildiri olarak kabul edilir ilan edilirdi. Şimdi bu bildiri Meclis Başkanlığı'na nezaret eden çocuğumuz tarafından icra edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonlarda çocuk branşlarında yarıştırma yaptırdı. Onların da dereceye giren çocukları gelecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı çocuklardan başarı elde etmiş çocukları getirecek" diye konuştu.

Uzun etkinlikler kapsamında Türk milletinin hikayesini ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir ışık gösterisi yapılacağını da söyledi. Kutlamalara uzay temasını katacaklarını belirten Uzun, uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da cumartesi günü saat 11.00'de 'Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi' etkinliğine katılacağını söyledi. Uzun, etkinlikte, TÜBİTAK'ın ve Uzay Ajansı'nın standlarının olacağı bilgisini de verdi.

AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'in de "23 Nisan Marşı" adlı bir marş bestelediğini kaydeden Uzun, "Pazar günü halka açık şekilde bütün vatandaşlarımızın katılımıyla burada sayın vekilimiz tarafından bu konseri icra edeceğiz" dedi.

Uzun, dört bakanın da dahil olduğu bir çocuk sempozyumu düzenleyeceklerini de anlattı.

23 NİSAN'DA MECLİS'TE RESMİ KUTLAMALAR

Meclis'te 23 Nisan Salı günü resmi tören ve kutlamalar da yapılacak. İlk olarak TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek ve anıta çelenk konulmasının ardından protokol Anıtkabir'i ziyaret edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yılı dolayısıyla kutlamaları kabul edecek. TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek 23 Nisan özel oturumunda Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileri konuşma yapacak. Kutlamalar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyonla sona erecek.