Tbmm, 6 Şubat Depremleri Özel Gündemiyle Toplandı... Ali Mahir Başarır: 26 Milyar Dolar İmar Affından Toplamışsınız, Nerede O 26 Milyar Dolar?

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Asrın felaketi ama asrın imarları var. Şimdi yıkıldıktan sonra 350 bin konut yaptık. Kimin parasıyla? Milletin parasıyla. 99'dan bugüne kadar toplanan deprem vergileri 41 milyar dolar ile 1 milyon tane daire yapabiliyoruz. O bölgenin tüm konut sorunlarını çözmüş, insanlar ölmemişti. 26 milyar dolar imar affından toplamışsınız. O imar affı verdiğiniz binaların bir tanesinin sağlam raporunu aldınız mı? Nerede o 26 milyar dolar arkadaşlar? Siz mi sorumlu davrandınız depremden sonra motorlu taşıtlar vergisini iki kez üst üste ödeyen Ahmet Amca, Ayşe Teyze mi sorumlu davrandı?" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremleri özel gündemi nedeniyle toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı gün çok büyük acılar çekildiğini belirterek "Sabah 04.30'da telefonum çaldığında genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'i sordu, Adana'yı sordu ve dedi: 'Hemen deprem bölgelerine gidiyorsunuz' Aracımıza bindik, önce Ankara'dan Sayın Emir'i aldım sonra Yunus Emre'yi aldım. 20 saatlik yolculuğun sonunda Kahramanmaraş'a gelebilmiştik. Elbistan'da binalar yıkılmış, insanlar çaresiz. Hepimiz biliyoruz ki o binaların altında insanlar var, çığlıklar var ama çaresiziz. Elimizle avuçlayıp o binaları kaldırmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Çaresiz bir soğuk. Çaresiz bir şekilde bekledik. Devleti bekledik. Askeri bekledik. ve birçok insanımız donarak öldü. Sonra Samandağ Hatay'a görevlendirildik. Niye anlattığımı birazdan anlayacaksınız bunları. İnsanlar açtı. Çocuklar çadırda kalıyordu. Yeni doğmuş çocuklar ilaç arıyordu. Eczanelere gidiyorduk, yalvarıyorduk, ilaç toplamaya çalışıyorduk. Bizler büyük kazanlarda toplu yemek yapmayı öğrendik. 15 gün boyunca yıkanmadık, ekmeği paylaştık insanlarla ve günler sonra belediyeler, tüm belediyeler bakın seyyar yemek araçlarını yolladı" diye konuştu.

"Bizim alanda olduğumuzu unutmasını artık yaşına veriyorum"

Erdoğan'ın "Deprem turisti" sözlerine yanıt veren Başarır, kürsüden yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Birileri diyor ya 'biz yaptık.' Hayır, hayır, hayır Türkiye'nin her yerinde üniversitede okuyan öğrenciler, çocuklar geldi. Kazmayı küreğe alan çalıştı. Belediyedeki itfaiye görevlileri çalıştı. Polisler çalıştı. Kayseri Belediyesi'nde vardı. Mersin Belediyesi'nde vardı. Biz vardık ama üzülerek söylüyorum ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri dönüşü uçakta asrın felaketi yaklaşırken deprem turistleri bölgeye gitmiş demiş. Beyefendi bunu nerede söylüyor? Uçakta. Benim genel başkanım nerede? Hatay'da. Kim turist arkadaşlar? Beyefendi bunu söylerken uçakta benim kıymetli genel başkanım Malatya'da. Beyefendi bunu söylerken uçakta benim genel başkanım Adıyaman'da. Beyefendi bunu söylerken uçakta benim genel başkanım Adana'da. Bir millete, bir partiye, milletvekillerine hakaret edilmez. Biz turist değiliz. Biz o acıyı yaşadık. İnsanlara sarıldık. Çaresizliği paylaştık. Bu Türkiye'de herkes imkanları ölçüsünde deprem bölgesinde el ele verdi. 'Biz yaptık' öyle mi? MHP'nin Hatay milletvekili de vardı. Sizin milletvekilleriniz de vardı. Türkiye'nin her yerinden valiler de vardı. Belediye başkanlarımız de vardı. Şimdi bu insanlar turist mi oldu? Olmaz arkadaşlar, olmaz, olmaz, olmaz. Ben bunu sadece beyefendinin uçakta bizim alanda olduğumuzu unutmasını artık yaşına veriyorum."

"99'dan bugüne kadar toplanan deprem vergileri 41 milyar dolar ile 1 milyon tane daire yapabiliyoruz"

Bir insan bu hatayı yapamaz. Niye bu noktaya geldik? Deprem niye oldu? Doğru, asrın felaketi ama asrın imarları var. Naci Görür, zaman, tarih, yer, koordinat bildirmiş. Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da deprem bekliyorum demiş. Ne yaptık arkadaşlar? Şimdi yıkıldıktan sonra 350 bin konut yaptık. Kimin parasıyla? Milletin parasıyla. Daha da ileri gideyim mi? 99'dan bugüne kadar toplanan deprem vergileri 41 milyar dolar ile 1 milyon tane daire yapabiliyoruz. O bölgenin tüm konu sorunlarını çözmüş insanlar ölmemişti. 26 milyar dolar imar affından toplamışsınız. O imar affı verdiğiniz binaların bir tanesinin sağlam raporunu aldınız mı? Nerede o 26 milyar dolar arkadaşlar? Siz mi sorumlu davrandınız depremden sonra motorlu taşıtlar vergisini iki kez üst üste ödeyen Ahmet Amca, Ayşe Teyze mi sorumlu davrandı? Onlar sorumlu davrandı arkadaşlar.

"Kapımızda bir maalesef ki İstanbul depremi tehlikesi var"

Bir de MHP grubu ne olur? Mimar Sinan isminden dolayı mimar olan milyonlar yüz binlerce genç var. Niye Mimar Sinan Mimar Sinan? Hala yapılan binalar tüm heybetiyle, haşmetiyle durduğu için Mimar Sinan. Yoksa imar affı çıkartıp yıkılan binaları affettiği için Mimar Sinan değil. Yapmayın Mimar Sinan. Bir Mimar Sinan kolay olunmuyor. Şimdi 10 yılda deprem komisyonu toplanır. Rapor hazırlanır, tespitler yapılır. Sonra unutulur. Tüm deprem raporları Meclis arşivlerinde var. Bakın bakalım ne diyor? 'Kentsel dönüşüm' diyor. 'Sağlam beton, sağlam bina, statik' diyor ama hiçbirini yapmıyoruz.

Unutuyoruz, unutuyoruz. Aklımızı başımıza alalım arkadaşlar. Kapımızda bir maalesef ki İstanbul depremi tehlikesi var. İstanbul Allah korusun. Allah korusun. Bakın bir daha söylüyorum. 20 yıl bu ülke kendine gelemez. Belki 1 milyon insanımız ölür. Ne yapıyoruz? Bırakın gerçekleri konuşun artık. İstanbul yıkılacak belki. Deprem komisyonunda beraber değil miyiz? Değil miydik? Şu beni bizi bırakın, bu egoyu bırakın. Hatanız çok. Depremde yatıp kalkan, o güvensizliği gören kayıp insanları gören bizleriz. Asker kışladan çıkmadı arkadaşlar. O kadar ihtiyacımız vardı ki. Bak çocuklar kayıp çocuklar var. 99 depreminde de var. 2023 depreminde de. Nerede? Çocuklarımızı depremde koruyamadık arkadaşlar. 110 kayıp insanımız var. Enkaz kalktı, beton kalktı. Nerede bunlar? Çocuklar nerede?"

Yanıkömeroğlu: Türkiye'nin ruhu ne kepçelerin gürültüsüyle ne de zorla boşaltma tebligatlarıyla susturulabilecektir

Başarır'ın ardından konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Hatay'daki rezerv alan uygulamalarının iktidarın afet yönetimi adı altında yürüttüğü ancak özünde "mülksüzleştirme ve rant projesi" olan bir politikayı işaret ettiğini söyleyerek "Sağlam evlerin yıkılması, depremzedelerin borçlandırılması, kültürel dokunun tahrip edilmesi ve yargı süreçlerinin hiçe sayılması bu politikanın temel izleridir" dedi.

Hatay halkının bu karanlık tablo karşısındaki mücadelesi sadece birkaç mahallenin kaderini değil Türkiye'nin kentsel dönüşüm geleceğini ve afet sonrası imar politikalarının insaniyet zeminini belirleyeceğini belirten Yanıkömeroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ruhu ne kepçelerin gürültüsüyle ne de zorla boşaltma tebligatlarıyla susturulabilecektir. Kent direnişle ve adalet talebiyle yeniden ayağa kalkacaktır. Hatay'ın çığlığı sadece bir kentin değil mülkiyet hakkı ve insanca yaşam mücadelesi veren tüm yurttaşların çığlığıdır. Üçüncü yılda Hatay enkazdan kalkmayan bir şehir ama bu doğanın değil, iktidarın ihmaliyle büyüyen bir trajedi dedir. Vaatler boş, eylemler yetersiz. Hatay'da barınma artık bir afet sonrası geçici sorun değil, devletin planlama ve denetim kapasitesinin çöküşünü simgeleyen kalıcı bir yaraya dönüşmüş durumdadır. Bu raporda çok önemli tespitler daha var. Rapordan devam ediyorum. Hatay'da 2025 itibariyle Üst solunum yolu hastalıkları geçici bir salgın değil kalıcı bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür. Toz kirliliği, yıkım dönemindeki denetimsizlik, kalabalık barınma koşulları ve resmi verilerinin gizlenmesi halkın yaşam hakkını tehdit etmektedir. Sağlık bir ayrıcılık değildir. Anayasal bir haktır. Bu hakkın korunması için yetkililerin sorumluluk alması zorunludur. Çocuklar hala konteynerlarda ders çalışıyor."

Akbaşoğlu: Binlerce Mehmetçiğimizin vatandaşımızın yanında olduğu ispatlıyken ordumuza söz söylemek vicdanları sızlatmaz mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kürsüde depremde zarar gören yolların ve binaların bulunduğu dövizleri taşıyarak yeniden inşaa çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Akbaşoğlu, depremin 11 ili ve yaklaşık 15 milyon kişiyi etkilediğini belirterek, "11 vilayette 15 milyon insanımızı ilgilendiren ve 850 bin bağımsız konut, iş yeri ve bütün kurumların, bütün şehrin, köyün, mahallenin yerle yeksan olduğuna tanık olduk" dedi.

Depremin hemen ardından sahada olduklarını ifade eden Akbaşoğlu, ulaşım ve altyapının tamamen çöktüğü bir tabloyla karşılaşıldığını vurgulayarak, "Depremin akabinde hep beraber oradaydık. Yollar kapalıydı. Yollar adeta ayağa kalkmıştı. Sonuç itibarıyla ulaşım imkanı olmayan hava alanlarının, yolların, bütün altyapının, bütün her şeyin çöktüğü büyük bir enkaz söz konusuydu" diye konuştu.

Akbaşoğlu, ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, canhıraş bir şekilde 11 vilayete derhal intikal etti. Milletvekillerimizle, bütün kuruluşlarımızla, Mehmetçiğimizle, ordumuzla, polisimizle, AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla ve milletimizin o maşeri vicdanından neşet eden duygu ve sevgisiyle devletimiz el ele vererek bu büyük yıkımı ve acıyı dindirmek için elinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.

Binlerce askerin ilk andan itibaren deprem bölgelerinde görev aldığını söyleyen Akbaşoğlu, "Binlerce Mehmetçiğimizin 11 vilayete intikaliyle beraber vatandaşımızın yanında olduğu net, delilli, ispatlıyken hala bu gerçeğe rağmen ordumuza ve Mehmetçiğimize bu konuda söz söylemek vicdanları sızlatmaz mı?" dedi. Akbaşoğlu, "Herkes hakikate saygılı olsun. Hiçbir şey bağlamından kopartılarak uydurmalarla, yalan ve iftiralarla başka noktalara taşınmaya çalışılmamalı. Gerçeği ortaya koymalıyız" diye konuştu.

"Bu enkazın altında kalacak hükümet denildiği bir noktada derhal kolları sıvadık"

Depremin ardından hızlı şekilde yeniden inşa sürecine girildiğini dile getiren Akbaşoğlu, "Herkesin on yıllarca 'bunun enkazını kaldıramazsınız' dediği, bu enkazın altında kalacak hükümet denildiği bir noktada derhal kolları sıvadık" ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara değinen Akbaşoğlu, "Bütün zemini sağlam, projelendirilmiş; binlerce mimarımız, mühendisimizle, yüz binlerce emekçimiz, işçimiz, ustamız, sıvacımız, kalıpçımızla tam bir inanmış kalple bir hedefe doğru yöneldik. Ne söz verdiysek yerine getirdik. Getiriyoruz ve getireceğiz" ifadelerini kullandı. Yeniden inşa sürecinin yalnızca binalarla sınırlı olmadığını söyleyen Akbaşoğlu, "11 vilayette bütün tarih yeniden ayağa kalktı. Çarşılar, pazarlar, altyapılar, parklar, kanalizasyon, su şebekeleri… Sadece yapı yapmadık, bina inşa etmedik. Bir altyapıyı ortaya koyduk" dedi.

Akbaşoğlu, milyonlarca insan için kısa sürede yeni yaşam alanları oluşturulduğunu savunarak, "Ne demek biliyor musunuz? 455 bin konut. Milyonlarca insanın sıcak yuvasını hazırlamak ve çok kısa bir zaman diliminde teslim etmek büyük bir başarıdır. Bir Avrupa ülkesini adeta yeniden inşa edermişçesine muazzam bir başarıya imza attık" diye konuştu.

CHP'li Başarıdan Akbaşoğlu'na: Dünyada liderine bu kadar yağ çeken başka bir milletvekili, grup başkanı yoktur

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Akbaşoğlu'nun konuşmasının ardından söz alarak, "Ya, şimdi öyle bir anlatıyorsun ki bu halk diyor ki 'Neler yapmış bu adamlar?'. Yalan; bu kadar profesyonel yalan söylenmez, gerçekten söylenmez, gerçekleri konuşun burada. Bir haftadır davalarla algı yapıyorsunuz, deprem bölgesiyle ilgili algı yapıyorsunuz. Guinness Rekorları'na girmişler yaptıkları binayla; vallahi Guinness Rekorları'na bir tek siz girersiniz, dünyada liderine bu kadar yağ çeken başka bir milletvekili, grup başkanı yoktur" dedi.

DEM Partili Koçyiğit'ten Akbaşoğlu'na tepki: Hükümetinizin propagandasını değil; insanları konuşmalıydık

DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, söz alarak Akbaşoğlu'nun konuşmasına tepki gösterdi. Koçyiğit, Akbaşoğlu'nun konuşmasını "talihsiz" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede sizin 'felaket' dediğiniz şey; çocukların, kadınların öldüğü, insanların evlerinin başlarına yıkıldığı, çaresizlikten bağırdıkları ama internet kesildiği için kimseye ulaşamadıkları, günlerce yardım bekledikleri, kafalarını, çocuklarını sokacakları bir çadır bulamadıkları, bir tas sıcak çorbaya günlerce erişemedikleri bir meseleyi konuşuyoruz; yani aslında hepimizin acısını konuşuyoruz. Siz üç yıl sonra buraya binaların fotoğraflarıyla çıktınız. Yanlış yaptığınız şeylerin öz eleştirisini vermek ve sizin eksikliğiniz, sizin içini doldurmadığınız, sizin çürüttüğünüz kurumlar nedeniyle tek bir kişi bile ölmüşse, yaşamını yitirmişse onun için acı duymak, özür dilemek, bunun ferasetini göstermek yerine yine siyasi, ajitatif, propagandatif bir konuşma yaptınız. Ben, sizin adınıza çok üzüldüm. Sayın Akbaşoğlu, şovları değil, hükümetinizin propagandasını değil; insanları konuşmalıydık. Gerçekten orada yitirdiğimiz insanlar için varsa eğer bir acınız, varsa eğer bir sızınız, varsa eğer bir eksiğiniz bunu konuşmanızı beklerdik ama siz her zamanki gibi çıktınız, burada hamaset yaptınız."

Siyasi parti grubu bulunmayan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, EMEP Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Haydar Altıntaş, Genel Kurul'daki görüşmelerde depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi.