TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'yi ölüm yıl dönümünde rahmetle andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının ikinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla andı. Kurtulmuş, Eygi'nin Filistin davasındaki mücadelesini vurgulayarak ona rahmet diledi.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'yi ölüm yıl dönümünde andı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin davası uğrunda ortaya koyduğu mücadele ve yiğit duruşuyla katil İsrail askerlerinin hedefi olan Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadesini kullandı.
Eygi, yardım gönüllüsü olarak Batı Şeria'da İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 6 Eylül 2024'te yaşamını yitirmişti.
Kaynak: ANKA
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