TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'da Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettiTBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek Merkez İmam Serahsi...

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'da Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'ni ziyaret etti

BİŞKEK - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki resmi temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ve Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki resmi temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından finanse edilen ve Türkiye Sağlık Bakanlığı himayesinde olan hastanede, TBMM Başkanı Kurtulmuş incelemelerde bulundu.

Kurtulmuş'a, hastane başhekimi Özden Vezir ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur tarafından hastanedeki kullanılan yeni üniteler gösterildi ve odalar gezdirildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, hastanede tedavi görenleri ziyareti sırasında da babasından böbrek nakli yapılan Asılay Omuraliyeva'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kurtulmuş, baba Sağın Omüraliyev ve kızına acil şifalar diledi.

Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Nurlanbek Azıgaliyev, Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Kaarmanbek Baydavletov, ürkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da eşlik etti.

TİKA tarafından kurulan ve donatılan hastane, Ekim 2021'de Kırgızistan vatandaşlarına tıbbi hizmet vermeye başladı. Hastanede geçen yıl böbrek nakli yapılmaya başlanmıştı.

Kurtulmuş, Kırgızistan'ın en büyük camisini ziyaret etti

Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptırılan ve ülkenin en büyük camisini unvanını alan Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'ni de ziyaret etti. Kurtulmuş, açılışı 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleşen camide incelemede bulundu. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.