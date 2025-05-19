TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol akışını izledi Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol akışını izledi Açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şırnak Gabar Dağı\'ndaki petrol akışını izledi Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçen Şırnak Gabar'da petrol üretimi yapılan sahada petrol akışını izledi.

19.05.2025 14:28
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçen Şırnak Gabar'da petrol üretimi yapılan sahada petrol akışını izledi.

Kurtulmuş, beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekili ile Gabar'da düzenlenen programda, Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda inceleme yaptı, kuyunun vanasını açtı, petrol akışını izledi.

Petrol numunesini inceleyen Kurtulmuş, basın mensuplarına, çok anlamlı bir günde 81 bin varil üretimin gerçekleştiği bölgede Şehit Esma Çevik-1 Nolu kuyudan petrolün çıkarılmasını izleyeceklerini söyledi.

"Bu bizim için hakikaten tarihi bir gün, tarihi bir an. Bütün çalışan arkadaşlarımıza, 3200 çalışana başarılar diliyorum. Allah emeklerini var etsin." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, bu üretimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, bu zenginliğin artarak devam etmesini dilediklerini belirterek, "Ümit ederim ki bu bölgede bulunacak petrolle hem Türkiye'nin enerjideki tam bağımsızlığı sağlanmış olacak hem de bölgenin zenginleşmesi, refahı, huzuru, barışı ve birliği temin edilmiş olacak. Rezervin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Durduğumuz yerin altında bir petrol denizi kaynıyor. 81 bin varil az bir şey değil, çok kısa bir süre içerisinde 100 bin varile çıkacak." dedi.

Bunun Türkiye için büyük bir mutluluk olduğunu, Türkiye'nin zenginliği olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Petrolde dışa olan bağımlılığımızı kaldırdığımız zaman cari açık vermeyen, cari fazla veren bir ülke haline geleceğiz. Dolayısıyla bugün burada olmaktan, bu güzel petrol kuyusunda, bu petrolle birebir temas etmekten büyük keyif aldığımı ifade etmek isterim. Milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da petrol üretimi yapılan bu alanda ismi yaşatılan Astsubay Esma Çevik'in 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit düştüğünü anımsattı.

Şehidin hem bu ilk kuyuda hem de petrol akışı yapılacak kuyu ile sahaya adını verdiklerini dile getiren Bayraktar, "Buradaki sahalarımızdan birisi Şehit Esman Çevik, diğeri Şehit Aybüke Yalçın sahası. Dolayısıyla şehitlerimizi de bu vesileyle anmış oluyoruz." diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da bu çalışmaların artarak devam etmesinin Türkiye açısından kıymetli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de selamları var. 19 Mayıs'a denk gelen bir etkinlikle daha yüksek bir katılımla burada bulunmak istedik. Vatan toprağımızın yeraltı servetini çıkarmak hepimiz için önemli. Biz de yapılacak bu çalışmaları daha da fazla artırmaya talibiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş daha sonra petrol sahasında programa katılanlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Programa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) Genel Müdürü Selçuk Arık, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurum temsilcileri ve gençler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol akışını izledi Açıklaması - Son Dakika

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