TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda görevini Aysima Arslan'a devretti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda görevini Aysima Arslan'a devretti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sembolik olarak görevini 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti. Arslan, yaptığı konuşmada milli egemenliğin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin geleceği için umut dolu adımlarla ilerlemeye devam etme çağrısı yaptı.

23.04.2024 12:39
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(ANKARA) -  TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanlık Makamı'nın sembolik olarak 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti. Arslan, yaptığı konuşmasında, "Genel Kurul'da yaptığım konuşmamda da belirtiğim gibi bugün TBMM'nin açılış tarihiyle birlikte egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün. Bugün milli egemenliğin bayramıdır. Kutlu olsun. Dün ve bugün vatan için canını feda etmiş, başta cumhuriyetimizin kurucusu olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM Başkanlığı makamını bir öğrenciye devretti. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, "Sevgili çocuklar sizleri burada TBMM'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aysima Hanım'a dün başkanlığı devrettik. Meclis'i fevkalade bir oturum başkanlığı ile yönetti. Aynı şekilde katip üyelere de siz söz alan değerli evlatlarımız da geleceğin milletvekilleri de fevkalade bir oturum gerçekleştirdiniz" dedi.

"SİZLER TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN GELECEĞİSİNİZ"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada örneği olmayan büyük bayramlardan biri olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bütün dünyaya, dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır" diye konuştu. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bayramının çocuk bayramı olarak genişletilmesinin önemli gerekçelerinden birisi de sadece bugünü ve geçmişi hatırlayıp konuşmak değil, aynı zamanda geleceğe de güçlü bir şekilde hazırlanmaktır. Sizler Türkiye'nin ve dünyanın geleceğisiniz. Hepinizin büyük özgüvenle, eğitimle çevrenize, ailenize sevdiklerinize faydalı insanlar olarak, vatana ve millete faydalı olarak insanlık ailesinin çok saygın birer ferdi olarak yetişmenizi ve gelişmenizi temenni ediyorum.

Bugün de bu temennilerimizin ve güvenin bir göstergesi olarak TBMM Makamı'nı sembolik olarak dün sizlerin oylarıyla seçtiğiniz Aysima Hanım'a devredeceğiz. Tekrar hoşgeldiniz, sizlere üstün başarılar diliyorum. Her alanda üstün gençler olarak yetişeceğinize inanıyorum. Bu vesileyle anne ve babalarınıza selamlarımızı iletmenizi istirham ediyorum."

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN UMUT DOLU ADIMLARLA İLERLEMEYE DEVAM EDELİM"

Meclis Başkanlığı makamına oturan 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan ise yaptığı konuşmasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılını sevinçle, coşkuyla ve gururla kutladığımız bu anlamlı günün tüm milletimiz ve insanlık için iyiliklere, esenliklere ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum" dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine dikkati çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Kurul'da yaptığım konuşmamda da belirtiğim gibi bugün TBMM'nin açılış tarihiyle birlikte egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün. Bugün milli egemenliğin bayramıdır. Kutlu olsun. Dün ve bugün vatan için canını feda etmiş, başta cumhuriyetimizin kurucusu olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla ve saygıyla anıyoruz. Onlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar ve onun aziz Meclis'inin gök kubbe altında açılışına şahit olanlardır. Bugün onların mirasına sahip olmak ve gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışmak, her Türk evladının görevidir. Böylesine anlamlı bir günde Türkiye yüzyılında ilk defa gerçekleşen bir olaydan da bahsetmek istiyorum. Türkiye yüzyılına yakışan gurur dolu bir adım atıldı. Devletimizin aldığı sağlam kararlar ve milletimizin güçlü desteği sayesinde ilk insanlı uzay yolculuğumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu fırsatı bize sunan herkese, ülkemin tüm çocukları adına minnettarım. Türkiye'nin geleceği için umut dolu adımlarla ilerlemeye devam edelim. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor ve bu anlamlı günü bir kez daha kutluyorum."

"YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YARDIMDA BULUNURDUM"

Meclis Başkanı olarak Kurtulmuş'un koltuğuna oturan Arslan, "İlk icraatınız ne olacak?" sorusuna; "İlk icraatım çocukların mutlu ve huzurlu bir Türkiye'de yaşaması için çalışmak. Çocuklar için onların daha iyi bir eğitim aldığı okullar, sınıflar, kulüpler düzenlerdim. Yardıma muhtaç çocuklara da yardımda bulunurdum." yanıtını verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda görevini Aysima Arslan\'a devretti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda görevini Aysima Arslan'a devretti - Son Dakika

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