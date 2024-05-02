TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği çalışmaları için Saadet - Gelecek grubunu ziyaret etti

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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği çalışmaları için Meclis'te grubu olan partilere yaptığı ziyaretler kapsamında bugün Saadet – Gelecek grubunu ziyaret etti. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Türkiye'de mevcut bir Anayasa var. Bu Anayasa zaman zaman ihlal ediliyor, ilga ediliyor bunları görüyoruz. Mevcut Anayasaya göre Türkiye'deki problemlere anayasanın maddeleri engel değil. Engel olmadığına göre ne yapmamız gerekiyor; hep beraber daha çok konuşmamız, daha fazla demokratikleşmemiz, daha fazla hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ön plana çıkartan bir anayasa... Bu anayasa için çalışmalara birlikte destek vereceğiz beraber çalışacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında CHP'ye geçen hafta yaptığı ziyaretin ardından bugün de DEM Parti, Saadet - Gelecek grubu ve İYİ Parti'yi ziyaret etti. Kurtulmuş'un 13.00'de başlayan ziyareti yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Saadet Partisi Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve İsa Mesih Şahin ile Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Serap Yazıcı Özbudun bulundu.

"YAPICI, OLUMLU BİR GÖRÜŞME OLDU"

TBMM Başkanı Kurtulmuş şunları söyledi:

"Genel çerçeveyi bu süreçteki usule yönelik görüşlerimizi ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde anayasa çalışmalarını en olgun tartışmalarla nasıl ilerletebiliriz ve sonuç alırız bunlarla ilgili ben görüşlerimi aktardım, değerli arkadaşlarımızın da görüşlerini alma fırsatımız oldu. Yapıcı, olumlu bir görüşme yaptığımızı ve inşallah bundan sonra diğer siyasi partilerle de görüşmeleri tamamlandıktan sonra bir usul, yöntem belirleyerek muhtemelen önümüzdeki ekim ayı gibi bu işin muhtevasına ilişkin tartışmalara başlanabileceğini düşünüyorum. Bir kere daha sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Meclis'te grubu bulunan partilerin görüşlerini aldıktan sonra Meclis'te temsil edilen diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağız."

"MÜZAKERE ZEMİNİNİN ÖNEMİNİ VURGULADIK"

Saadet Partisi TBMM Grup Başkanvekili Bülent Kaya da "Biz de Sayın Başkanımızın bu samimi çaba ve gayretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz, verimli bir görüşme yaptık. Anayasanın sağlıklı siyasal zeminlerde daha sağlıklı sonuçlar vereceğini dolayısıyla ilk önce Türkiye'deki siyasal iklimi bütün sorunlarımızı müzakere edebileceğimiz bir zeminde konuşmanın önemine işaret ederek Saadet ve Gelecek Partileri olarak bu siyasal zemine katkı sunacak her türlü çabanın içinde olacağımızı ve sağlıklı bir zemin inşasının sorunları konuşmaktan daha önemli olduğunu ifade ettik" dedi.

"BİZLER DE BU SÜREÇ İÇERİSİNDE YOL ALACAĞIZ"

Saddet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ise şunları söyledi:

"Biz bu anayasa değişikliği teklifini grubumuzla değerlendireceğiz. Usul esastan önce gelir biliyorsunuz. Mutlaka ki Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Türkiye çok anayasa değiştirdi. Zaman zaman darbelerle değiştirdi zaman zaman olağanüstü şartlarda değiştirdi, zaman zaman da referandumlarla değiştirdi. Önemli olan şu; Türkiye'de mevcut bir anayasa var. Bu anayasa zaman zaman ihlal ediliyor, ilga ediliyor bunları görüyoruz. En önemli şey de şudur; bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha net bir şekilde ayrılacağı söylenmişti; yasama, yürütme ve yargının. Ama gördüğümüz şu ki burada ben bir parlamenter olarak grup başkanlığının ötesinde, vermiş olduğumuz soru önergelerinde dahi anayasa bakanlara diyor ki '15 gün içerisinde cevap vermeniz gerekir' cevap vermiyorlar. Cevap vermedikleri zaman peki TBMM'de Anayasa çiğnendiğinde ne oluyor? Bir cezai müeyyidesinin olması gerekiyor. Var mı var, ama uygulanmıyor. O zaman uygulanabilecek şeyleri yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmalar yapılmasında fayda var.

Mevcut anayasaya göre, Türkiye'deki problemlere anayasanın maddeleri engel değil. Engel olmadığına göre ne yapmamız gerekiyor; hep beraber daha çok konuşmamız, daha fazla demokratikleşmemiz, daha fazla hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ön plana çıkartan bir anayasa... Bu anayasa için çalışmalara birlikte destek vereceğiz beraber çalışacağız. Biz Türkiye'nin konuşan Türkiye olmasını istiyoruz, susan Türkiye değil ve dayatılan Türkiye de değil. Konuşan Türkiye ve konuştuktan sonra diyalogla birlikte uzlaşan bir Türkiye. O nedenle bu tür çalışmaların katkıda bulunacağı inancı içerisinde, bizler de bu süreç içerisinde yol alacağız."