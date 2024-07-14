TBMM'de bu hafta Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Hayvanları Koruma Kanunu görüşülecek - Son Dakika
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TBMM'de bu hafta Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Hayvanları Koruma Kanunu görüşülecek

TBMM\'de bu hafta Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Hayvanları Koruma Kanunu görüşülecek

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklif'inin görüşmeleri devam edecek. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu sokak hayvanlarına ''ötanazi'' yolunu açan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine 17 Temmuz Çarşamba günü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlanacak.

14.07.2024 12:17  Güncelleme: 12:18
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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklif'inin görüşmeleri devam edecek. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu sokak hayvanlarına "ötanazi" yolunu açan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine 17 Temmuz Çarşamba günü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlanacak.

TBMM bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. Meclis'te yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan  Kurtulmuş da katılacak.

Program, Meclis bahçesinde bomba düşen alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başlayacak. Program, Şeref Holü'nde "Milletin Zaferi, Elimin Emeği Gözümün Nuru Sergisi" ile devam edecek.

Daha sonra Tören Salonu'nda devam edecek olan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz video gösterimi ve AK  Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan bir dinleti ile program devam edecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

TBMM Genel Kurul'da bu hafta, eğitim sendikalarının ve eğitimcilerini tepkilerine neden olan  Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Geçen hafta 39 maddeden oluşan teklifin 22 maddesi kabul edilmişti.

Teklife göre; eğitim fakültelerinden mezun ve KPSS'de başarılı olmak öğretmen ataması için yeterli olmayacak. Aday öğretmenler, kurulacak Milli Eğitim Akademisi'nde başarılı olurlarsa sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek.

Müfettişlerce yetersiz bulunan kadrolu öğretmenler ile yönetici adayları akademide eğitime alınacak. Eğitimde başarısız olan öğretmenler, başka kadrolara atanacak. Öğretmenlere karşı işlenen "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezalar "yarı oranında" artırılacak. Öğrenciler ve okulla ilgili ses ve görüntüleri paylaşan öğretmen ve yöneticilere kınama cezası verilecek.

TBMM'de 17 Temmuz Çarşamba günü 5 komisyon, gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim ve Yapay Zeka" konulu sunum yapacak.

Sokak hayvanlarına "ötanazi" yolunu açan kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak

AK Parti Meclis Başkanlığı'na sunduğu sokak hayvanlarına "ötanazi" yolunu açan ve 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri de çarşamba günü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlayacak.

Teklifle belediyelere; "kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara ötanazi' yapılması, yani öldürülmesi" yetkisi veriliyor.

Yerel yönetimler tarafından toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk etmek veya bakımevinde barındırılan hayvanı bir yere bırakmaya cezai yaptırım getirildi. Evcil hayvanını sokağa atana veya yasaklı ırkların üretimini yapanlara hayvan başına 60 bin lira idari para cezası verilecek.

Yeni atanan Sağlık Bakanı Memişoğlu komisyona katılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna katılarak bilgi verecek.

Dışişleri Komisyonunda da Cumhurbaşkanı kararı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına atanan Abdullah Eren, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Yürüttüğü Faaliyetlere" ilişkin sunum yapacak.

İçişleri Bakanı Yerlikaya da bilgilendirme yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda çarşamba günü  "Kolluk Uygulamaları ve İnsan Haklarının Korunması" konulu  bilgilendirme yapacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri de partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'de bu hafta Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Hayvanları Koruma Kanunu görüşülecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'de bu hafta Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Hayvanları Koruma Kanunu görüşülecek - Son Dakika
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