CHP'ye bayram ziyaretleri: 'Siyaset yargıyla dizayn edilemez'

(TBMM) - TBMM'de CHP Grubu'na Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, BTP ve SOL Parti heyetleri bayram ziyaretinde bulundu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım, "Siyasetin yargı yoluyla dizayn edilmesine karşıyız" dedi.

Özgür Özel'in liderliğindeki CHP Grubu'na TBMM Grup Başkanlığı'nda siyasi partiler bayram ziyaretlerinde bulundu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı başkanlığındaki heyeti, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan ağırladı.

Murat Emir, ziyarette yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi'nin önemli bir siyasi geleneğin temsilcisi olduğunu belirterek, partinin birkaç kez kapatıldığını ve siyasi kadrolarına yasaklar konulduğunu anlattı. Emir, "Ama şöyle bir gerçek de var ki var ki hiçbir hareketi mahkeme kararıyla önleyemiyorsunuz. Önleyemeyecekler. Bunlar denenmiş, bedeller ödetilmiş ama sonuç alınamamamış. Bu akıl tutulması niye yaşama geçirilir anlamak mümkün değil" şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım da Genel Başkanlarının selamlarını getirdiklerini ifade etti ve amcası vefat eden Özgür Özel'e başsağlığı diledi. Siyasetin yargı yoluyla dizayn edilmesini doğru bulmadıklarını vurgulayan Yıldırım, "Genel Başkanımızın da böyle bir açıklaması vardı zaten. Ancak şunu da her defasında söylüyoruz, bunu en içten yaşayan partilerden biriyiz. Erbakan hocamızın 4 partisi kapatılmış, her seferinde yeni bir parti kurulmuştu. Erbakan Hocamız her parti kapatmadan sonra kameraların karşısın geçtiği zaman 'Refah Partisi'nin bugün Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması basit bir olaydır, dünya tarihinde nokta kadar kıymeti yoktur' diye açıklamalar yapıyordu. Biz de aynı şekilde şu anda siyasetin yargı yoluyla dizayn edilmesine karşıyız, doğru bulmuyoruz ancak sükuneti de elden bırakmamak gerekir" dedi.

Murat Emir, "Koşullar biraz daha farklı. Bugün içinde bulunduğumuz siyasi durum oldukça farklı. CHP kapatılmadı ama bir tartışmanın ve acaba CHP'yi bölebilir miyiz çabasının içine girildi çünkü kapatsa yolumuza devam etme şansımız daha kolay olabilir. Burada mümkünse bölme çabası olduğunu görüyoruz. Şu konuda size katılırım, Türkiye'nin iç barışa ihtiyacı var. Biz milletimizin rahatsız olacağı, gerileceği, rahatsız olacağı olaylar olsun istemiyoruz. En son copla, gazla genel merkezimize girmeye çalışırlarken bile biz polise mukavemet olmasın, bir vatandaşımıza birşey olmasın noktasındaydık. Biz hala o noktadayız. Sükunet değil tam tersine sesimizi yükselteceğimiz günlerdeyiz" şeklinde konuştu.

Serkan Özcan da CHP'de yaşananlara işaret ederek, "Bugün gidip konuşacak, hakkınızı arayacak mahkeme bulamıyorsunuz şeklinde konuştu.

Bilal Yıldırım, "Tabii ki hakkınızı arayacaksınız ama devletin polisiyle jandarmasıyla çatışarak değil. Biz de hakkımızı aradık. Şu ortamda zaten Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Belediyelere yapılan operasyonlar var. Bu kadar işler varken hakkımızı arayacağız ama polisle askerle çatışmaya girecek bir ortam oluşturmamalıyız" ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ'NDEN ZİYARET

TBMM'de CHP grubunu Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Necmettin Çalışkan, Meclis'in erkenden tatil edildiğini söyleyerek, "Demek ki böyle bir durum varmış" ifadelerini kullandı. Çalışkan, Türkiye'nin hukuk devleti olması gerekiyor. Geçmişte Refah Partisi de kapatıldı. Üst üste benzer hadiseleri yaşıyoruz. Karar bir siyasi partinin iç işleri gibi görünse de demokrasiyi tümüyle ilgilendiren, Türkiye'nin siyasetini ilgilendiren bir durumu var. Bayram dostluklarını pekiştiği günler olması temenni edilir. Hafta başına kadar inşallah güzel şeyler olsun, güzel başlangıç yapalım" şeklinde konuştu.

Heyette bulunan bir genel başkan yardımcısının isim bildirilmediği için TBMM'ye alınmadığını söyleyen Çalışkan, "CHP grubunun oturma eylemi sırasında da benim seçim bölgesinden gelen ziyaretçilerimizi de dinleyici locasına aldırmakta sıkıntı yaşamıştık. Bugün doğrusu milletvekilinin kendi aracıyla getirdiği genel başkan yardımcısına bu muamele hoş değil" dedi.

Murat Emir de, heyete desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Teşekkür ederiz. Güzel bir bayram günü geçirmeyi arzu ederdik ama bu bayram da bize kara bir gün olarak geldi. Sandığımıza yapılmış bir saldırı ve darbe niteliği taşıyor" şeklinde konuştu. Emir, "Bununla hep birlikte mücadele etmek çok kıymetli. Bu mesele tek adam rejimiyle millet arasındaki bir mesele. Çünkü milletin sandığını kaçırıyorsunuz. Milletin seçebileceği partilere diyorsunuz ki 'bundan sonra benim çizeceğim sınırlar içinde siyaset yapabilirsiniz, sakın seçim kazanmaya kalkmayın. Biz anayasa, yasa tanımayız.' Bunu diyebiliyorlar. Böyle bir darbeyle karşı karşıyayız. Bu nedenle sizin burada olmanız bu mücadeleyi göstermeniz çok önemli. Biz milletimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Serkan Özcan da "Sayın Genel Başkan'ın ilk dakikalardan itibaren yaptığı açıklama çok önemliydi. İnşallah önümüzdeki dönemde bu süreç devam ederken de bu destek, bu yakın duruş bizim için çok önemli olacak" dedi.

Bunun üzerine Necmettin Çalışkan, "Bu mesele bir partinin değil ülkenin meselesi. Umuyoruz ki bunlar aşılır. Temennimiz bu ülkede birlik ve bütünlüğün sağlanması. Bayramlaşma da bu tür hadiseler için bir vesiledir. Biz CHP'nin bu süreci atlatacağına inanıyoruz" diye konuştu.

BTP HEYETİ: ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE HALK BUNUN KARŞILIĞINI GÖSTERECEK

BTP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Pak başkanlığındaki heyet de TBMM'de CHP Grubu'na ziyarette bulundu. Mustafa Pak bayramlaştıktan sonra Genel Başkan Hüseyin Baş'ın selamlarını getirdiğini söyledi. Mustafa Pak şöyle konuştu:

"Mahkemeden çıkan kararın ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Kanun hükümleri açık. Mahkeme hakkı olmayan yetkisi olmayan bir karar verdi. Biz çıkan kararın bir anlam ifade etmediğini görüyoruz. Biz her zaman hukukun yanında bir parti olarak bunun karşısındayız. Buraya bugün birçok parti geldi. Gelen her bir parti durumun ne olduğunun farkında. Bu bir duruştur. Yaşanan hadise siyasi bir operasyondur. Amacı her ne olursa olsun, hesap her ne olursa olsun, ki bunlar masa başında uzun ince ince masa başında planlanmış, bunları bize yaşatıyorlar. Biz de hadiselerden ne hedeflenmiş bunu anlamaya çalışıyoruz. Ama her ne hedeflerlerse hedeflesinler, Türk milletine güveniyoruz. Türk milletinin vicdanında bizim baktığımız gibi şekillendi, bunu gözlemleyebiliyoruz. Türkiye'de hangi kesim olursa olsun, buna iktidar partisine oy veren kesimlerini de katıyorum, onların da vicdanları bu işte çok yaralı. Önümüzdeki seçimde de bunun karşılığını halk gösterecek. Sizin mücadelenizi desteklediğimizi ve Sayın Genel Başkanımızın da desteklediğini ifade etmek istiyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de destelerinden dolayı teşekkür ederek, "Sizin Genel Başkanınızın amasız, fakatsız duruşundan çok memnunuz" dedi. Emir, bu milletin yaşananları kabul etmeyeceğini belirterek, "Nihayetinde bu bir darbedir. Bu darbeye topyekün tepki vermek gerekir. Bu güç birliği çok kıymetli, iyi ki varsınız" dedi.

SOL PARTİ'NİN ZİYARETİ

CHP Grubu'nu SOL Parti Sözcüsü Gizem Özdem ile MYK üyeleri Sercan Dede ve Göksu Cengiz ziyaret etti. Gizem Özdem, hem bayramlaşma hem de yeniden dayanışma göstermek için ziyarette bulunduklarını ifade etti. Murat Emir de "Bayram gibi bir bayram yaşamıyoruz ama iyi olacağız" dedi. Emir, Özgür Özel'in de heyete selamlarını iletti ve teşekkür etti.

Sercan Dede desteklerini ifade ederek, "Yaşananlar karşısında toplumsal muhalefet bir araya geldi. Ortak hareket etmek çok önemli. Herkesin bir arada ortak hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz ve savunuyoruz. Biz yaşananları da muhalefeti parçalama, bölme girişimi olarak düşünüyoruz. Buna karşı elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu saldırılar karşısında sizi yalnız bırakmamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.