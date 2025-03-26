TBMM'de "Hukuksuzluk" Tartışması... Serap Yazıcı Özbudun: "Herhangi Bir Kutuplaşmanın Tarafı Olmak İstemiyorum"

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti Antalya Milletvekili ve Anayasa Hukuku Profesörü Serap Yazıcı Özbudun'u CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklaması kararının ve ardından yaşanan olaylarda iktidarın tutumunun hukuksuz oluğunu belirterek, kararlara tepki göstermeye davet etti. Özbudun, "Bütün yurttaşların haklarını aynı dürüstlük ve samimiyetle savundum. Bundan sonra da öyle olacağından hiçbirinizin zerrece şüphesi olmasın ama şu ana kadar özellikle sessiz kalmayı tercih ettim çünkü kimlerin kışkırttığını bilmediğim çok ciddi bir trol çetesi sosyal medya hesaplarından ciddi hakaretlerde bulundular. Ben herhangi bir kutuplaşmanın tarafı olmak istemiyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklamasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilere yapılan kötü muameleyi eleştiren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Anayasa'nın çiğnendiğini belirterek, Gelecek Partisi'nden istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Antalya Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun'a seslendi.

Emir, "Türkiye adı konulmamış bir OHAL rejimi içerisinde, seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı sınırlanıyor, RTÜK yasal sınırlarını aşıyor, basın özgürlüğü tamamen bitirilmiş durumda, bir ön sansür uygulanıyor, açıkça, net ve yazılı bir şekilde uygulanıyor ve bu koşullar altında Anayasa'mız çiğneniyor, çiğnenmektedir. Ben sadece kendisinin sessizliğini şu sözlerle gündeme getirmek ve varsa sözü duymak isterim. Anayasa'nın bu kadar ayaklar altına alındığı, Türkiye'nin fiilen OHAL koşullarına getirildiği bir düzende sessiz kalma hakkınız yoktur Hocam; çıkın ilminizi anlatın veya sessiz kalın, siz bilirsiniz" diye konuştu.

"Daima hukukun üstünlüğünü, demokrasi değerlerini ve insan haklarını savundum"

Özbudun da Emir'in sözleri üzerine akademisyen olarak daima hukukun üstünlüğünü, demokrasi değerlerini ve insan haklarını savunduğunu; siyasi hayatı boyunca da bu görüşlerinin değişmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de birtakım sorunların çözümü için bilgisinden istifade edilmesi için AK Parti'ye geçtiğini belirten Özbudun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında birtakım karalama ve iftiralara giriştiğini ve önce kendisine gidip CHP'ye üye olmak için ricada bulunduğu gibi gerçekle bağdaşması mümkün olmayan sözler söylediğini ifade etti. Özbudun, şöyle devam etti:

"Ben bugüne kadar görev yaptığım bütün komisyonlarda ve Genel Kurul'da içtenlikle bütün yurttaşların haklarını aynı dürüstlük ve samimiyetle savundum. Bundan sonra da öyle olacağından hiçbirinizin zerrece şüphesi olmasın ama şu ana kadar özellikle sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü kimlerin kışkırttığını bilmediğim çok ciddi bir trol çetesi, sosyal medya hesaplarından ciddi hakaretlerde bulundular ve bunlardan 175'i dava açmaya değer görüldü, avukatlarım tarafından dava açıldı. Ben herhangi bir kutuplaşmanın tarafı olmak istemiyorum. Sadece ve sadece insan haklarını, demokrasi değerlerini ve hukukun üstünlüğünü savunmak için hukukçu oldum, anayasa hukukçusu oldum ve burada görev yapıyorum. Zerrece şüpheniz olmasın, alacağım her görevi bu istikamette yerine getireceğim."

"Buna sessiz kalmanıza isyan ediyoruz"

CHP'li Emir de tekrar söz alarak Anayasa'nın ayaklar altına alındığını belirterek, Özbudun'u gösteri ve yürüyüş hakkının kamu düzeni bahane edilerek engellenmesine tepki göstermeye davet etti. Emir, "Burada sessiz kalmanızı yadırgıyorum. Sizi okumuş, önemsemiş birisi olarak önemsiyorum. Bir vali diyor ki: 'İstanbul'a giriş-çıkışları sınırladım; bakacağım, beğenirsem içeri alacağım, beğenmezsem içeri almayacağım.' Buna söyleyecek bir sözünüz yok mu Sayın Hocam? 'Basın hürdür' diyor değil mi Anayasamız, RTÜK Başkanı diyor ki: 'Yok artık, düzen değişti; ben bakacağım, öyle siz sokaktaki görüntüleri yayınlarsanız bir günde üç ceza kesip kapatacağım sizi' diyor. Bu ne demek Sayın Hocam? Buna sessiz kalmanıza isyan ediyoruz" dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da milletvekili transferi tartışmasına ilişkin söz alarak, "Sayın Serap Yazıcı Özbudun Hanımefendi'ye sesleneceğim, konuşmak istemezdim. Sayın Murat Emir kendisini Anayasa'nın ihlalleri ve kanunların ihlalleri üzerine bir konuşmaya davet etti. CHP listelerinden Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi beraberce bir liste yaptık, seçime girdik. Başka bir partiye geçebilirsiniz, kanunlar müsaade edebilir. Peki, ne kadar ahlaki üstünlük? Sayın Serap Yazıcı Özbudun diyor ki: 'Ben Özgür Özel'e gitmedim, Özgür Özel beni çağırdı.' Tamam, öyle olsun. Peki, siz bunu bize niye söylemediniz? 20 kişilik bir grubumuz var, bir kişi vefat etmiş, burada yeni bir grup kurmuşuz, siz de bunun içerisindesiniz. Bu konuyu bize niye bildirmediniz? Eğer Özgür Özel Bey sizi çağırdıysa bunu niye partiye, Ahmet Davutoğlu'na söylemediniz" diye tepki gösterdi.