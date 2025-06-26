TBMM'de Önemli Etkinlikler ve Dış Politika Gelişmeleri - Son Dakika
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TBMM'de Önemli Etkinlikler ve Dış Politika Gelişmeleri

26.06.2025 00:10
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TBMM Başkanı, sağlık bakanları ve Avrupa Birliği liderleri önemli etkinliklerde bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi" kapanış törenine katılacak.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi'nde düzenlenecek "2024-2025 Yılı Toplu Mezuniyet Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/18.00)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye- Macaristan KEK Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.45)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye Yüzyılında İhracat Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği liderleri, Belçika'da düzenlenecek zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Bulgaristan'da gerçekleştirilen ikinci haftasında ikinci maçını Ukrayna ile yapacak.

(Burgaz/18.30)

2- Ülke 9. Spor&Spor Ödül Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(Ankara/19.00)

3- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. E Grubu'nda Inter- River Plate ile Urawa Red Diamonds-Monterrey, G Grubu'nda ise Juventus- Manchester City ve Wydad-Al Ain maçları oynanacak.

(Seattle/Los Angeles/04.00/Orlando/Washington/22.00)

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ve 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli olacak.

(Viyana/16.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM'de Önemli Etkinlikler ve Dış Politika Gelişmeleri - Son Dakika

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